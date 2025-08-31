1 órája
Egyre több a pályakezdő és a visszatérő tanár a Dunaújvárosi Tankerületi Központ iskoláiban
Egyre több pályakezdő és korábbi pályaelhagyó pedagógus tér vissza az oktatásba a Dunaújvárosi Tankerületi Központ iskoláiba. Szeptemberben közel tízezer diák és mintegy ezer tanár kezdi meg a 2025/2026-os tanévet a Dunaújvárosi Tankerületi Központ iskoláiban.
A 2025/2026-os tanévben a Dunaújvárosi Tankerületi Központ intézményeiben közel 9 700 tanuló és mintegy 950 pedagógus kezdi meg az iskolai évet. A Dunaújvárosi Tankerületi Központ fenntartásában működő intézmények nemcsak a városban, hanem a Martonvásári és a Sárbogárdi járásban is biztosítják az oktatást.
Stabil tanulói és pedagógus létszám a Dunaújvárosi Tankerületi Központ intézményeiben
A javító- és pótlóvizsgák, valamint az új munkatársak felvétele még zajlik, így a pontos létszámadatok később lesznek véglegesek. Az előzetes becslések szerint azonban az idei tanévben nagyságrendileg ugyanannyian ülnek iskolapadba, mint az előző években.
– Előreláthatólag körülbelül 9 700 diák és közel 950 pedagógus kezdi meg az új tanévet a tankerület intézményeiben.
A létszám nagyjából megegyezik a korábbi évek adataival, ugyanakkor örömteli, hogy egyre több pályakezdő pedagógus csatlakozik hozzánk, és több korábbi pályaelhagyó is visszatért a köznevelésbe.
– tájékoztatott bennünket Horváthné Paulik Réka, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ szakmai vezetője.
Nyári felkészülés és karbantartások
A tanévkezdést megelőzően minden intézményben elvégezték a legszükségesebb tisztasági és biztonsági karbantartási munkákat. Ezek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a diákok rendezett és biztonságos környezetben kezdhessék meg a tanulást.
Több százmillió forint érkezik: így újulnak meg helyi iskolák Dunaújvárosban
Széchenyi gimnázium fejlesztése vasműs közjátékkal
Kiemelt feladat: pedagógusok illetményemelése
Szeptemberben a tankerület egyik legfontosabb feladata a pedagógusok teljesítményértékeléséhez kapcsolódó illetményemelések végrehajtása.
– Az előttünk álló hónapban kiemelten fontos feladat lesz a pedagógusok illetményemelésének végrehajtása. Emellett folyamatosan azon dolgozunk, hogy a minőségi oktatás feltételei minden intézményben adottak legyenek, és a gyerekek biztonságos, inspiráló környezetben fejlődhessenek – hangsúlyozta Horváthné Paulik Réka, aki kiegészítette ezt azzal, hogy a Dunaújvárosi Tankerületi Központ célja, hogy a tanév során minden intézményben biztosított legyen a színvonalas és biztonságos oktatás.
A stabil tanulói és pedagógus létszám, valamint a pályakezdők és visszatérő pedagógusok jelenléte garanciát jelent arra, hogy a térség iskoláiban folytatódjon a fejlődés.
Tanév időtartama:
Elstartol 2025. szeptember 1-jén (hétfőn), és befejeződik 2026. június 19-én (pénteken). Összesen 181 tanítási napot tartalmaz.
Végzősök számára:
Középfokú intézményekben a tanítás legkésőbb 2026. április 30-án (csütörtökön) ér véget.
Két évfolyamos szakiskolákban május 29-én (péntek) zárul.
Félévzárás:
Az első félév utolsó tanítási napja 2026. január 23. (péntek); az eredményekről a tanulókat és a szülőket legkésőbb január 30-ig tájékoztatják.
Szünetek
Őszi szünet: 2025. október 23–november 2.
- Utolsó tanítási nap: október 22. (szerda)
- Első tanítási nap: november 3. (hétfő)
Téli szünet: 2025. december 20 – 2026. január 4.
- Előtti utolsó nap: december 19. (péntek)
- Utáni első tanítási nap: január 5. (hétfő)
Tavaszi szünet: 2026. április 2–12.
- Utolsó tanítási nap: április 1. (szerda)
- Első tanítási nap: április 13. (hétfő)