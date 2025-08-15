Retró fotók a '70-es évekből: így nézett ki Dunaújváros imádott halászcsárdája (galériákkal)

Aki az igazi magyaros ízeket és a halételeket szereti, az nem is térhetne be jobb helyre, mint a dunaújvárosi halászcsárda. Évtizedek óta működik töretlen sikerrel, az emberek imádják az itteni fogásokat. Az évtizedek múlásával nem csak az étlap, maga a Dunagyöngye Halászcsárda is alakult formálódott. De hogy is nézett ki ez az ikonikus vendéglő több mint 50 évvel ezelőtt. Ha velünk maradtok, akkor megmutatjuk.

A dunaújvárosi halászcsárda hosszú évtizedek óta kínálja a legfinomabb magyaros ízeket

Forrás: Fortepan/Bauer Sándor

Ilyen volt a dunaújvárosi halászcsárda a '70-es években

Hogy retró fotókon felidézzük a város ikonikus csárdáját, a Fortepan kimeríthetetlen fotótárát hívtuk segítségül. 1970-ből és 1973-ból mutatunk nektek fotókat, milyen dizájn jellemezte akkor a Dunagyöngye Halászcsárda belsejét és hogyan is nézett ki kívülről. Nincs más dolgotok, csak megnézni a múltidéző galériánkat. Nosztalgiázásra fel.