Retró fotók a '70-es évekből: így nézett ki Dunaújváros imádott halászcsárdája (galériákkal)
A város történelmének szerves része, sokan imádják ízes ételei miatt. Most visszarepítünk titeket a múltba, megmutatjuk, hogy nézett ki a dunaújvárosi halászcsárda a '70-es években.
Aki az igazi magyaros ízeket és a halételeket szereti, az nem is térhetne be jobb helyre, mint a dunaújvárosi halászcsárda. Évtizedek óta működik töretlen sikerrel, az emberek imádják az itteni fogásokat. Az évtizedek múlásával nem csak az étlap, maga a Dunagyöngye Halászcsárda is alakult formálódott. De hogy is nézett ki ez az ikonikus vendéglő több mint 50 évvel ezelőtt. Ha velünk maradtok, akkor megmutatjuk.
Ilyen volt a dunaújvárosi halászcsárda a '70-es években
Hogy retró fotókon felidézzük a város ikonikus csárdáját, a Fortepan kimeríthetetlen fotótárát hívtuk segítségül. 1970-ből és 1973-ból mutatunk nektek fotókat, milyen dizájn jellemezte akkor a Dunagyöngye Halászcsárda belsejét és hogyan is nézett ki kívülről. Nincs más dolgotok, csak megnézni a múltidéző galériánkat. Nosztalgiázásra fel.
Így festett a Dunavölgye Halászcsárda a '70-es években
A dunaújvárosi történelem szerves része
Ahogy arról már korábban írtunk, 1950-ben kezdték el építeni Sztálinvárost. Ahogy a munkások érkeztek, óriási igény volt a büfék, italboltok, késdobálók megjelenésére. 1951-ben már megnyitott a Béke étterem, 1954-ben az Arany Csillag Szálloda, majd 1956 augusztusában a Dunagyöngye Halászcsárda is, amely még ma is fontos és ikonikus gasztronómiai helyszíne a városnak.
Fotók Dunaújváros vendéglátó múltjábólFotók: duol-archív, Agárdy Csaba