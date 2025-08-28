1 órája
Bér, közelség, biztonság – ezt keresték a munkavállalók a dunaújvárosi állásbörzén
Élénk érdeklődés mellett zajlott augusztus 28-án a Fejér Vármegyei Kormányhivatal által szervezett állásbörze Dunaújvárosban. A dunaújvárosi állásbörze több mint 40 munkáltatót vonzott, akik betanított munkától a mérnöki pozíciókig széles körű lehetőségeket kínáltak az álláskeresőknek.
Élénk érdeklődéssel rendezte meg a Fejér Vármegyei Kormányhivatal a dunaújvárosi állásbörze csütörtöki eseményét. A Dunaferr Technikum villamos tagozatának épülete egész nap nyitva állt az álláskeresők előtt, akik közvetlenül találkozhattak a munkáltatók képviselőivel. Nem véletlenül szervezte nyárutóra a kormányhivatal a börzét, hiszen a Dunaferr felszámolását követően munka nélkül maradottaknak nem csupán tanácsot, lehetőségeket, hanem munkahelyeket is szerettek volna kínálni. Természetesen mivel a rendezvény nyitott volt, így az munkahely-váltáson fejüket törőknek is lehetőséget biztosított. A kínálat rendkívül széles, gazdag és változatos volt, érdeklődőben sem volt hiány.
A rendezvényt dr. Mészáros Lajos Dunaújváros és térségének országgyűlési képviselője nyitotta meg, aki köszöntőjében kiemelte:
Örömteli látni, hogy a közelmúlt negatív történései után a térség munkaerőpiaca egyre élénkebb, és ma számos munkáltató, cég és szervezet kínál lehetőséget azoknak, akik munkát keresnek. Bízom benne, hogy sokan éltek a mai nap adta lehetőséggel: kérdeztek, érdeklődtek, beszélgettek a kiállító cégek képviselőivel és ennek következtében sok álláshely kerül betöltésre! Együtt építjük a térség gazdasági jövőjét!
A résztvevőket Buday Attila, a Fejér megyei kormányhivatal főigazgatója üdvözölte, de a házi gazdákat Benkó Adrienn a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály főosztályvezetője, dr. Molnár Szilárd, a Dunaújvárosi Járási Hivatal hivatalvezetője és Tóth-Lukács Rita a Dunaújvárosi Járási Hivatal foglalkoztatási osztályvezetője is képviselte.
Dunaújvárosi állásbörze: 41 munkáltató – széles kínálat
- Idén 41 foglalkoztató érkezett a börzére, nemcsak Fejérből, hanem többek között Bács-Kiskun, Győr, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest vármegyéből is.
- Az álláskínálat rendkívül változatos volt: az építőipartól és feldolgozóipartól kezdve a mezőgazdaságon, a szociális ágazaton és az egészségügyön át egészen a honvédelemig és az energiaiparig számos terület képviseltette magát.
- A legtöbb ajánlat betanított munkákra és szakmunkákra vonatkozott, de akadtak mérnöki és irodai pozíciók is – például labormérnök, gépészmérnök, projektkoordinátor vagy termékmenedzser szerepben lehetett gondolkodni.
Mi fontos az álláskeresőknek?
Az érdeklődők többsége szerint az első és legfontosabb szempont a bér. Rögtön utána jön a távolság: mennyit kell utazni, mennyire van közel a munkahely a lakóhelyhez. A költözés gondolata sokak számára még mindig nehéz – a megkérdezettek nagy része inkább ingázna, mintsem elhagyná megszokott környezetét.
Egy középkorú férfi például arról beszélt, hogy öntő végzettséggel rendelkezik, de tudja, a közelben nem talál megfelelő munkát a szakmájában. Utazni sem szeretne messzire, lakóhelyet pedig nem szívesen váltana, így komoly döntés előtt áll a jövőjét illetően. Az is nyilvánvalóvá vált, hogy népszerűbbek voltak azok a standok, amelyek nagyobb cégeket, vállalatokat képviseltek. A munkát keresők úgy vélik, hogy egy nagyobb cég, nagyobb biztonságot tud nekik nyújtani.
Tájékoztatás és segítség
A szervezők minden érkezőnek információs lapot adtak, amelyben részletesen megtalálhatóak voltak a cégek és a meghirdetett állások. A Kormányhivatal saját standdal is jelen volt, ahol a látogatók nemcsak a munkalehetőségekről, hanem más támogatásokról és szolgáltatásokról is kaphattak tanácsot.
Állásbörze Dunaújvárosban
Egy nap, ami sokaknak hozhat fordulatot
A börze lényege a közvetlen találkozás: személyes beszélgetések, kézfogások, első benyomások. Ezekből gyakran születnek olyan döntések, amelyek egy-egy ember életét vagy akár egy cég jövőjét is meghatározhatják. Az idei rendezvény megmutatta, hogy a térség munkaerőpiaca él és mozog – a kihívások mellett rengeteg új lehetőséget kínálva mind a munkáltatóknak, mind a munkát keresőknek. Remélhetően többeknek sikerrel.