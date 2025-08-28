Bér, közelség, biztonság – ezt keresték a munkavállalók a dunaújvárosi állásbörzén

Élénk érdeklődéssel rendezte meg a Fejér Vármegyei Kormányhivatal a dunaújvárosi állásbörze csütörtöki eseményét. A Dunaferr Technikum villamos tagozatának épülete egész nap nyitva állt az álláskeresők előtt, akik közvetlenül találkozhattak a munkáltatók képviselőivel. Nem véletlenül szervezte nyárutóra a kormányhivatal a börzét, hiszen a Dunaferr felszámolását követően munka nélkül maradottaknak nem csupán tanácsot, lehetőségeket, hanem munkahelyeket is szerettek volna kínálni. Természetesen mivel a rendezvény nyitott volt, így az munkahely-váltáson fejüket törőknek is lehetőséget biztosított. A kínálat rendkívül széles, gazdag és változatos volt, érdeklődőben sem volt hiány.

A dunaújvárosi állásbörze a munkát kínálók körében is nagyon népszerű volt

Fotó: Fekete Györgyi

A rendezvényt dr. Mészáros Lajos Dunaújváros és térségének országgyűlési képviselője nyitotta meg, aki köszöntőjében kiemelte:

Örömteli látni, hogy a közelmúlt negatív történései után a térség munkaerőpiaca egyre élénkebb, és ma számos munkáltató, cég és szervezet kínál lehetőséget azoknak, akik munkát keresnek. Bízom benne, hogy sokan éltek a mai nap adta lehetőséggel: kérdeztek, érdeklődtek, beszélgettek a kiállító cégek képviselőivel és ennek következtében sok álláshely kerül betöltésre! Együtt építjük a térség gazdasági jövőjét!

A Fejér Vármegyei és a Dunaújvárosi Kormányhivatal vállalta a szervezést

Fotó: FGy

A résztvevőket Buday Attila, a Fejér megyei kormányhivatal főigazgatója üdvözölte, de a házi gazdákat Benkó Adrienn a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály főosztályvezetője, dr. Molnár Szilárd, a Dunaújvárosi Járási Hivatal hivatalvezetője és Tóth-Lukács Rita a Dunaújvárosi Járási Hivatal foglalkoztatási osztályvezetője is képviselte.

Dunaújvárosi állásbörze: 41 munkáltató – széles kínálat