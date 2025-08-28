augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

28°
+34
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sok ajánlat, sok érdeklődő

57 perce

Bér, közelség, biztonság – ezt keresték a munkavállalók a dunaújvárosi állásbörzén

Címkék#állásbörze#kormányhivatal#munkáltató#álláskeresés

Élénk érdeklődés mellett zajlott augusztus 28-án a Fejér Vármegyei Kormányhivatal által szervezett állásbörze Dunaújvárosban. A dunaújvárosi állásbörze több mint 40 munkáltatót vonzott, akik betanított munkától a mérnöki pozíciókig széles körű lehetőségeket kínáltak az álláskeresőknek.

Fekete Györgyi
Bér, közelség, biztonság – ezt keresték a munkavállalók a dunaújvárosi állásbörzén

Élénk érdeklődéssel rendezte meg a Fejér Vármegyei Kormányhivatal a dunaújvárosi állásbörze csütörtöki eseményét. A Dunaferr Technikum villamos tagozatának épülete egész nap nyitva állt az álláskeresők előtt, akik közvetlenül találkozhattak a munkáltatók képviselőivel.  Nem véletlenül szervezte nyárutóra a kormányhivatal a börzét, hiszen a Dunaferr felszámolását követően munka nélkül maradottaknak nem csupán tanácsot, lehetőségeket, hanem munkahelyeket is szerettek volna kínálni. Természetesen mivel a rendezvény nyitott volt, így az munkahely-váltáson fejüket törőknek is lehetőséget biztosított. A kínálat rendkívül széles, gazdag és változatos volt, érdeklődőben sem volt hiány.

dunaújvárosi állásbörze
A dunaújvárosi állásbörze a munkát kínálók körében is nagyon népszerű volt
Fotó: Fekete Györgyi

A rendezvényt dr. Mészáros Lajos Dunaújváros és térségének országgyűlési képviselője nyitotta meg, aki köszöntőjében kiemelte:

Örömteli látni, hogy a közelmúlt negatív történései után a térség munkaerőpiaca egyre élénkebb, és ma számos munkáltató, cég és szervezet kínál lehetőséget azoknak, akik munkát keresnek. Bízom benne, hogy sokan éltek a mai nap adta lehetőséggel: kérdeztek, érdeklődtek, beszélgettek a kiállító cégek képviselőivel és ennek következtében sok álláshely kerül betöltésre! Együtt építjük a térség gazdasági jövőjét!

A Fejér Vármegyei és a Dunaújvárosi Kormányhivatal vállalta a szervezést
Fotó: FGy

 

A résztvevőket Buday Attila, a Fejér megyei kormányhivatal főigazgatója üdvözölte, de a házi gazdákat Benkó Adrienn a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály főosztályvezetője, dr. Molnár Szilárd, a Dunaújvárosi Járási Hivatal hivatalvezetője és Tóth-Lukács Rita a Dunaújvárosi Járási Hivatal foglalkoztatási osztályvezetője is képviselte.

Dunaújvárosi állásbörze: 41 munkáltató – széles kínálat

  • Idén 41 foglalkoztató érkezett a börzére, nemcsak Fejérből, hanem többek között Bács-Kiskun, Győr, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest vármegyéből is.
  • Az álláskínálat rendkívül változatos volt: az építőipartól és feldolgozóipartól kezdve a mezőgazdaságon, a szociális ágazaton és az egészségügyön át egészen a honvédelemig és az energiaiparig számos terület képviseltette magát.
  • A legtöbb ajánlat betanított munkákra és szakmunkákra vonatkozott, de akadtak mérnöki és irodai pozíciók is – például labormérnök, gépészmérnök, projektkoordinátor vagy termékmenedzser szerepben lehetett gondolkodni.
Már nyitásra nagyon sokan megjelentek
Fotó: FGy

Mi fontos az álláskeresőknek?

Az érdeklődők többsége szerint az első és legfontosabb szempont a bér. Rögtön utána jön a távolság: mennyit kell utazni, mennyire van közel a munkahely a lakóhelyhez. A költözés gondolata sokak számára még mindig nehéz – a megkérdezettek nagy része inkább ingázna, mintsem elhagyná megszokott környezetét.

Egy középkorú férfi például arról beszélt, hogy öntő végzettséggel rendelkezik, de tudja, a közelben nem talál megfelelő munkát a szakmájában. Utazni sem szeretne messzire, lakóhelyet pedig nem szívesen váltana, így komoly döntés előtt áll a jövőjét illetően. Az is nyilvánvalóvá vált, hogy népszerűbbek voltak azok a standok, amelyek nagyobb cégeket, vállalatokat képviseltek. A munkát keresők úgy vélik, hogy egy nagyobb cég, nagyobb biztonságot tud nekik nyújtani.

A munkaerő-kínálatot egy lapon tudták nyomon követni az érdeklődők
Fotó: FGy

Tájékoztatás és segítség

A szervezők minden érkezőnek információs lapot adtak, amelyben részletesen megtalálhatóak voltak a cégek és a meghirdetett állások. A Kormányhivatal saját standdal is jelen volt, ahol a látogatók nemcsak a munkalehetőségekről, hanem más támogatásokról és szolgáltatásokról is kaphattak tanácsot.

Állásbörze Dunaújvárosban

Egy nap, ami sokaknak hozhat fordulatot

A börze lényege a közvetlen találkozás: személyes beszélgetések, kézfogások, első benyomások. Ezekből gyakran születnek olyan döntések, amelyek egy-egy ember életét vagy akár egy cég jövőjét is meghatározhatják. Az idei rendezvény megmutatta, hogy a térség munkaerőpiaca él és mozog – a kihívások mellett rengeteg új lehetőséget kínálva mind a munkáltatóknak, mind a munkát keresőknek. Remélhetően többeknek sikerrel.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu