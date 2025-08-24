augusztus 24., vasárnap

Fonó, öltönygyár és varrodák

1 órája

Így dolgoztak a könnyűipari üzemekben városunkban

A múlt emlékeit idézi meg egy archív filmfelvétel, amely a város iparának kevésbé ismert oldalát tárja fel. Dunaújváros régen nem csak az acélról szólt, hanem azokról a nőkről és férfiakról is, akik nap mint nap könnyűipari üzemekben dolgoztak.

Duol.hu
Így dolgoztak a könnyűipari üzemekben városunkban

Forrás: filmhiradokonline.hu

Sokan a hatalmas kohók és a Vasmű üzemei alapján azonosítják az egykori Sztálinvárost, pedig a város ipari arculatához a könnyűipar is hozzátartozott. Egy korabeli filmhíradó részletből kiderül: több mint másfél ezren dolgoztak a helyi könnyűipari üzemekben, amelyek közül több országos szinten is komoly eredményeket ért el. Nézzünk meg egy újabb emléket arról, hogy milyen volt Dunaújváros régen!

Dunaújváros régen
„Dunaújváros régen” – amikor még öltönyöket és fehérneműt gyártottak a városban
Forrás: filmhiradokonline.hu

Dunaújváros régen: így virágzott a könnyűipar a városban

A korszak egyik legnagyobb büszkesége a még épülő fésűsfonó gyár volt. Korszerű gépei közül néhányat már üzembe is helyeztek, első műhelyében pedig hetekkel korábban megindult a termelés. Itt dolgozott például Horváth Rozi is, aki a budapesti posztógyárból érkezett, hogy betanítsa az új munkatársakat – köztük Szabónét és más helyi dolgozókat.

A férfiruha-gyárban több mint hatszáz nőnek biztosítottak állást, és az első évben már százezer öltönyt készítettek. A fehérneműüzem termelése sem maradt el: havonta 170 ezer inget varrtak, amelyekre a minőség miatt különösen büszkék lehettek. A filmhíradó megemlítette Huszár Mihálynét, a szalag vezetőjét is, aki – mint mondta – férje előtt sem akart szégyent vallani, amikor az üzletekben a család által készített inget vásárolták meg.

Forrás: filmhiradokonline.hu

Az archív felvételek tanúsága szerint a város nemcsak gyárakkal gyarapodott, hanem napról napra szépült is. A Tanács Végrehajtó Bizottságának ülésein folyamatosan tervezgették a további fejlesztéseket, így a korszak optimizmusa a mindennapokban is tetten érhető volt.

Retró képek

Fotók Dunaújváros építésének kezdetéről

Fotók: Fortepan

A Május 1. utca születése

Fotók: Fortepan

Retró fotókon a dunaújvárosi kemping

 

