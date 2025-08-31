augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

19°
+33
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felvételi előkészítő a hetvenes években

1 órája

Így segített az állam a munkáscsaládok gyermekeinek a továbbtanulásban

Címkék#munkáscsalád#Dunaújváros#korszak#egyetem

Több mint ötven évvel ezelőtt a munkáscsaládok gyermekeinek is lehetőség nyílt egyetemre készülni. Dunaújváros régen nemcsak az ipar városa volt, hanem a társadalmi felemelkedés színtere is.

Varga Zsófia
Így segített az állam a munkáscsaládok gyermekeinek a továbbtanulásban

Felvételi előkészítő a hetvenes években – filmhíradó ritka felvételei.

Forrás: filmhiradokonline.hu

1971 szeptemberében a filmhíradó egy különleges kezdeményezésről számolt be: a KISZ Központi Bizottsága az ország több városában, köztük Dunaújvárosban is egyetemi előkészítő tanfolyamokat szervezett. A cél az volt, hogy a munkásszülők gyermekeinek is esélyt adjanak a továbbtanulásra, és segítsenek ledolgozni azokat a hátrányokat, amelyek az otthoni háttérből fakadtak, betekintést nyerhetnek abba, hogy milyen volt Dunaújváros régen. Összeállításunkból kiderül hogyan segítették a munkáscsaládok gyerekeit a továbbtanulásban.

Dunaújváros régen
Dunaújváros régen egy olyan közösség volt, ahol a gyárak falai közül is vezetett út az egyetemekre.
Forrás: filmhiradokonline.hu

Dunaújváros régen: amikor a gyárak városából egyetemek felé indultak a fiatalok

A korabeli felvételi előkészítőn készült felvételeken diákok meséltek családi hátterükről. Szinte mindegyikük munkáscsaládból érkezett:
„Édesapám a Dunai Vasműben dolgozik, martinász.”
„Apám kikészítő lakatos, édesanyám hegesztő a Radiátorgyárban.”
„Mamám a ruhagyárban dolgozik, papám hegesztő.”
Az egyik fiú nevetve tette hozzá: „Apu, anyu nyugdíjas mind a ketten… apu lakatos volt.”

Ezek a rövid bemutatkozások pontosan tükrözték, honnan érkeztek a fiatalok: gyárakból, műhelyekből, munkáscsaládokból, ahol a tanulás támogatása sokszor lehetőségek híján akadozott.

A riportban megszólaltak a szülők is, akik őszintén vallottak arról, milyen nehézségekkel küzdenek:
„Őszinte legyek, abba egy kicsit kevésbé tudok segíteni.”
„Jómagam nem tudnám a kislánynak elősegíteni a tanulását ezen a téren.”
„Nekünk nemigen van módunk arra, hogy házitanítót vagy külön tanárt szerződtessünk a gyerek mellé.”

A tanfolyam éppen ezt a hiányt igyekezett pótolni. Egy apa úgy fogalmazott: „Az a törekvése az államnak, hogy ezt lehetővé teszi, ezt mi nagy örömmel fogadtuk.”

Az egyik diák szavai tökéletesen megfogalmazták a program lényegét:
„Talán otthon azoknak a gyerekeknek az értelmiségi szülők csak segítenek, mert csak többet tudnak, mint egy fizikai munkás. Itt viszont az egyetemi docensek, tanárok megpróbálják ugyanazt a hátrányt behozni.”

Az előkészítőkön valódi egyetemi oktatók segítették a fiatalokat a felvételire való felkészülésben. Ez sokaknak jelentett esélyt arra, hogy munkáscsalád gyerekeként is bekerüljenek a felsőoktatásba – egy olyan korban, amikor az értelmiségi pálya felé vezető út messze nem volt mindenki számára elérhető.

Amikor az egyetem álom volt: így tanultak a dunaújvárosi fiatalok.
Forrás: filmhiradokonline.hu

Egy darabka helyi történelem

A dunaújvárosi előkészítők és a hozzájuk hasonló kezdeményezések sok fiatal életét változtatták meg. Az 1971-es filmhíradó nemcsak a tanfolyamokról tudósított, hanem arról a korszakról is, amikor a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésére az állam saját eszközeivel próbált választ adni.

Ma, több mint ötven év távlatából visszanézve ezek a képsorok egyszerre idézik fel a munkásváros hangulatát és azt az időszakot, amikor a dunaújvárosi gyárakból, műhelyekből érkező fiatalok előtt is megnyílt az egyetem kapuja.

Retró képek

Fotók Dunaújváros építésének kezdetéről

Fotók: Fortepan

A Május 1. utca születése

Fotók: Fortepan

Retró fotókon a dunaújvárosi kemping

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu