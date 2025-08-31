Így segített az állam a munkáscsaládok gyermekeinek a továbbtanulásban

1971 szeptemberében a filmhíradó egy különleges kezdeményezésről számolt be: a KISZ Központi Bizottsága az ország több városában, köztük Dunaújvárosban is egyetemi előkészítő tanfolyamokat szervezett. A cél az volt, hogy a munkásszülők gyermekeinek is esélyt adjanak a továbbtanulásra, és segítsenek ledolgozni azokat a hátrányokat, amelyek az otthoni háttérből fakadtak, betekintést nyerhetnek abba, hogy milyen volt Dunaújváros régen. Összeállításunkból kiderül hogyan segítették a munkáscsaládok gyerekeit a továbbtanulásban.

Dunaújváros régen egy olyan közösség volt, ahol a gyárak falai közül is vezetett út az egyetemekre.

Forrás: filmhiradokonline.hu

Dunaújváros régen: amikor a gyárak városából egyetemek felé indultak a fiatalok

A korabeli felvételi előkészítőn készült felvételeken diákok meséltek családi hátterükről. Szinte mindegyikük munkáscsaládból érkezett:

– „Édesapám a Dunai Vasműben dolgozik, martinász.”

– „Apám kikészítő lakatos, édesanyám hegesztő a Radiátorgyárban.”

– „Mamám a ruhagyárban dolgozik, papám hegesztő.”

Az egyik fiú nevetve tette hozzá: „Apu, anyu nyugdíjas mind a ketten… apu lakatos volt.”

Ezek a rövid bemutatkozások pontosan tükrözték, honnan érkeztek a fiatalok: gyárakból, műhelyekből, munkáscsaládokból, ahol a tanulás támogatása sokszor lehetőségek híján akadozott.

A riportban megszólaltak a szülők is, akik őszintén vallottak arról, milyen nehézségekkel küzdenek:

– „Őszinte legyek, abba egy kicsit kevésbé tudok segíteni.”

– „Jómagam nem tudnám a kislánynak elősegíteni a tanulását ezen a téren.”

– „Nekünk nemigen van módunk arra, hogy házitanítót vagy külön tanárt szerződtessünk a gyerek mellé.”

A tanfolyam éppen ezt a hiányt igyekezett pótolni. Egy apa úgy fogalmazott: „Az a törekvése az államnak, hogy ezt lehetővé teszi, ezt mi nagy örömmel fogadtuk.”

Az egyik diák szavai tökéletesen megfogalmazták a program lényegét:

„Talán otthon azoknak a gyerekeknek az értelmiségi szülők csak segítenek, mert csak többet tudnak, mint egy fizikai munkás. Itt viszont az egyetemi docensek, tanárok megpróbálják ugyanazt a hátrányt behozni.”

Az előkészítőkön valódi egyetemi oktatók segítették a fiatalokat a felvételire való felkészülésben. Ez sokaknak jelentett esélyt arra, hogy munkáscsalád gyerekeként is bekerüljenek a felsőoktatásba – egy olyan korban, amikor az értelmiségi pálya felé vezető út messze nem volt mindenki számára elérhető.