Így segített az állam a munkáscsaládok gyermekeinek a továbbtanulásban
Több mint ötven évvel ezelőtt a munkáscsaládok gyermekeinek is lehetőség nyílt egyetemre készülni. Dunaújváros régen nemcsak az ipar városa volt, hanem a társadalmi felemelkedés színtere is.
Felvételi előkészítő a hetvenes években – filmhíradó ritka felvételei.
1971 szeptemberében a filmhíradó egy különleges kezdeményezésről számolt be: a KISZ Központi Bizottsága az ország több városában, köztük Dunaújvárosban is egyetemi előkészítő tanfolyamokat szervezett. A cél az volt, hogy a munkásszülők gyermekeinek is esélyt adjanak a továbbtanulásra, és segítsenek ledolgozni azokat a hátrányokat, amelyek az otthoni háttérből fakadtak, betekintést nyerhetnek abba, hogy milyen volt Dunaújváros régen. Összeállításunkból kiderül hogyan segítették a munkáscsaládok gyerekeit a továbbtanulásban.
Dunaújváros régen: amikor a gyárak városából egyetemek felé indultak a fiatalok
A korabeli felvételi előkészítőn készült felvételeken diákok meséltek családi hátterükről. Szinte mindegyikük munkáscsaládból érkezett:
– „Édesapám a Dunai Vasműben dolgozik, martinász.”
– „Apám kikészítő lakatos, édesanyám hegesztő a Radiátorgyárban.”
– „Mamám a ruhagyárban dolgozik, papám hegesztő.”
Az egyik fiú nevetve tette hozzá: „Apu, anyu nyugdíjas mind a ketten… apu lakatos volt.”
Ezek a rövid bemutatkozások pontosan tükrözték, honnan érkeztek a fiatalok: gyárakból, műhelyekből, munkáscsaládokból, ahol a tanulás támogatása sokszor lehetőségek híján akadozott.
A riportban megszólaltak a szülők is, akik őszintén vallottak arról, milyen nehézségekkel küzdenek:
– „Őszinte legyek, abba egy kicsit kevésbé tudok segíteni.”
– „Jómagam nem tudnám a kislánynak elősegíteni a tanulását ezen a téren.”
– „Nekünk nemigen van módunk arra, hogy házitanítót vagy külön tanárt szerződtessünk a gyerek mellé.”
A tanfolyam éppen ezt a hiányt igyekezett pótolni. Egy apa úgy fogalmazott: „Az a törekvése az államnak, hogy ezt lehetővé teszi, ezt mi nagy örömmel fogadtuk.”
Az egyik diák szavai tökéletesen megfogalmazták a program lényegét:
„Talán otthon azoknak a gyerekeknek az értelmiségi szülők csak segítenek, mert csak többet tudnak, mint egy fizikai munkás. Itt viszont az egyetemi docensek, tanárok megpróbálják ugyanazt a hátrányt behozni.”
Az előkészítőkön valódi egyetemi oktatók segítették a fiatalokat a felvételire való felkészülésben. Ez sokaknak jelentett esélyt arra, hogy munkáscsalád gyerekeként is bekerüljenek a felsőoktatásba – egy olyan korban, amikor az értelmiségi pálya felé vezető út messze nem volt mindenki számára elérhető.
Egy darabka helyi történelem
A dunaújvárosi előkészítők és a hozzájuk hasonló kezdeményezések sok fiatal életét változtatták meg. Az 1971-es filmhíradó nemcsak a tanfolyamokról tudósított, hanem arról a korszakról is, amikor a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésére az állam saját eszközeivel próbált választ adni.
Ma, több mint ötven év távlatából visszanézve ezek a képsorok egyszerre idézik fel a munkásváros hangulatát és azt az időszakot, amikor a dunaújvárosi gyárakból, műhelyekből érkező fiatalok előtt is megnyílt az egyetem kapuja.
