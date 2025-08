Ahol a csend és a nyugalom legalább annyira ritka vendég, mint az árus egy vasárnapi vásáron – ilyen hetünk volt

A nyár utolsó heteiben sem unatkoztak Dunaújváros és környéke lakói: rejtélyes eltűnés, fesztiválvarázs, állatmentő kislányok, piac, ami eltűnt – és bulizók, akik nem. Heti hírösszefoglalónkban összegyűjtöttük Dunaújváros legfontosabb híreit július 21. és augusztus 3. közötti történéseket, ahol a csend és a nyugalom legalább annyira ritka vendég, mint az árus egy vasárnapi vásáron.

Dunaújváros legfontosabb hírei között: zajongás és álmatlan éjszakák a benzinkút közelében

2025. július 28., hétfő

Hidegrázó Dunaújváros 23 éves titka, szellemként vált köddé a sebhelyes József

A körözés immár több mint két évtizede van érvényben egy 176–180 cm magas, tetovált férfi ellen, akinek eltűnését 2002. január 1-jén jelentették be. A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság által elrendelt körözés továbbra is hatályban van, az ügyben érintett hatóságok a lakosság segítségét kérik az eltűnt személy felkutatásához. A körözés részletei szerint az eltűnt férfi testalkata köpcös, haja rövid és fekete, szeme barna és kidülledt, bal vállán tetoválás található. Ezen kívül sebek láthatók a kezein, és a karján absztrakt tetoválás is felfedezhető. A férfi 2002-ben tűnt el, de az eljárás még ma is folyamatban van.

2025. július 29., kedd

Fellobbant a máglya, és életre kelt a varázslat az Ozora Fesztiválon!

A július 25. és augusztus 5. között zajló tíznapos O.Z.O.R.A. Fesztivál idén is látványos nyitóceremóniával indult, amelynek hangulata egyszerre volt misztikus és felszabadító. Július 28-án este 8 órakor kezdődött az Ozora Fesztivál egyik legkülönlegesebb eseménye, a nyitóceremónia, amely már az első pillanattól látványos és spirituális élményt kínált, mintha a résztvevők egy másik világba léptek volna át. A tűzköré szervezett szertartás, a füzértáncosok és lovasok bevonulása mind-mind azt az élményt erősítették, hogy a valóság határát maguk mögött hagyva a jelenlévők egy szabadabb, érzelmileg nyitottabb térbe léphettek.

Vásár árus és vevő nélkül. Mi lesz veled? (videóval)

A vásár napján vasárnap vásár volt Dunaújvárosban. Az igazság szerint lett volna, mert ezúttal se árus, se vásárló. A vásár mindig is egy remek vasárnap délelőtti program volt. Azt is mondhatnám, hogy nagyszerű elfoglaltságnak számított a vásárba kilátogatni. Még ha az ember nem vásárolt semmit, azért meg tudott inni egy italt, és jól lakhatott egy sült kolbásszal. Varázsa volt a vásárba járásnak. A fentiekből kiindulva látogattam ki vasárnap a Papírgyári úti új vásár térre. Azonban rá kellett arra hamar jönni, hogy régi szép idők elmúltak.