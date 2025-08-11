12 órája
Idős nőt gázoltak a zebrán, egy szabadnapos mentős rohant a segítségére elsőként
A világ eseményei percről percre változnak, és nem könnyű eligazodni a hírek sűrűjében. Hogy ne maradjon le a legfontosabb városi és környékbeli történésekről, összegyűjtöttük Dunaújváros legfontosabb híreit egy helyre. Nézze meg heti összefoglalónkat – így garantáltan képben marad!
Heti hírösszefoglalónkban összegyűjtöttük Dunaújváros legfontosabb híreit augusztus4. és augusztus 10. közötti történéseket. Emlékezés egy legendás hokisra, újabb vasműs ingatlan árverése, falu összefogása a bűz ellen, szépségkirálynői siker, nagyvárosi graffitiprojekt, közlekedési korlátozások a Pentele-hídnál, valamint jubileumi kórházi fejlesztés – ezek voltak a hét legfontosabb hírei Dunaújvárosból és környékéről.
Dunaújváros legfontosabb hírei
2025. augusztus 4., hétfő
Spisák Róbert emlékezik az elhunyt hokisra
Arról már beszámoltunk, hogy az egykori csehszlovák, majd szlovák válogatott jégkorongozó, Peter Veselovsky szombaton éjjel elhunyt a 61. évében. Most Spisák Róbert emlékezik rá, akivel közösen nyertek magyar bajnokságot 2000-ben a Dunaferr-rel.
Peter Veselovsky két szezont töltött Dunaújvárosban és az olimpia, illetve világbajnoki bronzérmes itt is maradandót alkotott. Annak idején a kassai Spiasák Róbert hozta az Acélbikákhoz. Spisák akkor a Dunaferr vezetőedzője volt, most így emlékezik egykori játékosára.
2025. augusztus 5., kedd
Árverésen a Vasmű egykori radari munkásszállója és oktatási központja – galériával, videóval
Árverésen a Vasmű egykori munkásszállója és oktatási központja a RadarbanFotók: Gallai Péter
Újabb egykori vasműs ingatlant hirdetett meg eladásra a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Az állami tulajdonban lévő, egykori munkásszálló és Dunaferr oktatási központ árverés útján keresi tulajdonosát.
Szabadnapos mentős rohant a dunaújvárosi gázolás súlyos sérültjéhez
Nem oly rég volt, hogy elgázoltak a zebrán Dunaújvárosban egy idős hölgyet, akit helikopterrel szállítottak kórházba. Kiderült, a súlyos sérültnek egy közelben lakó szabadnapos mentős nyújtott először segítséget. Július 24-én a reggeli órákban történt a baleset a Dózsa György úton a kollégiumok közelében. Egy arra haladó autós nem észlelte kellő időben a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen szabályosan közlekedő idős nőt, akit elütött és olyan súlyosan megsérült, hogy mentőhelikopterrel vittek kórházba. Az Országos Mentőszolgálat közzétett Facebook bejegyzéséből kiderült, egyik szabadnapos bajtársuk sietett elsőként a dunaújvárosi gázolás sérültjének segítségére.
2025. augusztus 6., szerda
Schrick Boglárka szépségkirálynő őszintén mesél a koronáról és a nagy álomról!
2025-ben Schrick Boglárka fejére került a Magyarok Világszépe koronája. Ezzel nemcsak egy álom vált valóra a pusztaszabolcsi szépségkirálynő számára, hanem egy különleges út is megkezdődött, amely egyenesen a nemzetközi világverseny felé vezet. Portálunknak lehetősége volt beszélgetni Boglárkával, aki nemcsak szépségével, hanem kedvességével, nyitottságával és szívet melengető őszinteségével is lenyűgözött minket. A csupa szív, mosolygós szépségkirálynő több olyan dolgot is elárult magáról, amit sokan talán nem is sejtenének. Egy kicsit közelebbről is megismerhetjük Boglárkát, aki Magyarországot fogja képviselni a Miss Intercontinental világversenyen.
Ekkorra épül meg az M8 Dunaújváros és Kecskemét között
Hosszú évek várakozása után megkapta az összes szükséges engedélyt az M8-as gyorsforgalmi út Dunaújváros és Kecskemét közötti szakasza. Lázár János bejelentette, mikorra épül meg a szakasz.
Fellázadt a falu, nem tűrnek tovább az emberek - bűz van!
Ötezer ember életét keseríti meg a fermentlé bűze, lakossági fórum igénye fogalmazódott meg Mezőfalván. A probléma érinti a környező települések, Nagyvenyim, Daruszentmiklós, Baracs egy részét is. Többen rosszul lettek az utóbbi idők nagymértékű szaghatása miatt. A tiszta levegőért fogtak össze az emberek, féltik az egészségüket, ingatlanaik értékeiket, családjaikat és nem utolsó sorban az élhető környezetüket, lakossági fórumot szerveznek a bűz miatt.
2025. augusztus 7., csütörtök
Megvan ki üzemelteti a városi köztemetőt a következő öt évben
Pintér Tamás polgármester rendkívüli közgyűlést hívott össze augusztus 7-ére. A képviselő testület tagjai a nyílt ülésen hét napirendi pontot tárgyaltak meg. Dunaújváros közgyűlése egy korábbi határozatával a „Köztemető üzemeltetése” tárgyban nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását határozta el, mivel a város tulajdonában lévő köztemető üzemeltetésére kötött hatályos szerződés 2025. augusztus 9-én lejár. A közbeszerzési kiírás megtörtént, a csütörtöki rendkívüli közgyűlésen pedig kihirdették és elfogadták annak eredményét.
Csúcsszuper és hatalmas graffiti került az Arany iskola falára
Gyönyörű graffiti az Arany iskola falánFotók: Agárdy Csaba
Aki az Arany János Általános Iskola környékén járt, tapasztalhatta, hogy nagy ívű művészeti tevékenység folyik a létesítmény egyik falán. Boros István és Harsányi Zotmund Bence graffitisek tevékenykedtek.
– Ez egy karitatív történet, az iskola keresett meg minket, hogy készítsünk graffitit az intézmény falaira, teljesen szabad kezet kaptunk. Én külön örülök ennek, hiszen ebbe az iskolába jártam - tudtuk meg Harsányi Zotmund Bencétől, majd hozzátette: - A festékanyag nem olcsó, két-háromszáz ezer forint, erre támogatóktól kaptunk pénzt. Érdekes, hogy az idősek is megállnak, megnézik a készülő képet, voltak közöttük olyanok is, akik támogatni akarták a munkánkat, de tőlük nem fogadtuk el.
2025. augusztus 8., péntek
Pentele-híd: teljes pályazár lesz, de nem akkor, amikor gondolná!
Jelentős forgalmi változásokra kell készülniük az autósoknak a Dunaújváros és Dunavecse között húzódó M8-as úton. A Pentele-híd nagyjavítása miatt több ütemben korlátozások lépnek életbe, a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) soron következő pályazára hamarosan indul.
A vegetáriánusok kedvére volt a piac
Péntek délelőtt minden adott volt ahhoz, hogy nagy forgalmat észlelhessünk a dunaújvárosi piacon, de ahhoz képest, hogy péntek van, inkább pangást tapasztalhattunk. Hogy ez a beígért hőségnek, vagy annak tulajdonítható, hogy sokan nyaralnak, nem tudni. A lényeg: aki akart, mindent beszerezhetett a hétvégére. A vegetáriánusok örülhettek, hiszen zöldségfélék is voltak bőven, azokból is, amit sokféleképpen el lehet ételként készíteni, például a cukkini.
2025. augusztus 9., szombat
Halálos baleset Fejér vármegyében – szívszorító részletek
Péntek este, augusztus 8-án tragikus közlekedési baleset történt a Soponyát Kislánggal összekötő úton. Többen úgy vélték, hogy a frontális ütközéshez a gyorshajtás is hozzájárulhatott. A helyiek tapasztalata szerint a felújított útszakaszon sokan figyelmen kívül hagyják a 40 km/h-s sebességkorlátozást. A baleset következtében a Suzuki vezetője és 32 éves férfi utasa a helyszínen életüket vesztették. A másik autó sofőrjét kórházba szállították – írta társlapunk a feol.hu.
Díszlövésektől falunapokig – Egy kivételes ember visszaemlékezései
Ő alapozta meg a falu jövőjét, és irányvonalat mutatott a fejlődés felé. A Kisapostagi Falunapon Kisapostagért díjat vehetett át érdemeiért. Jobb helyre nem is kerülhetett volna ez az elismerés, hiszen amit Kisapostagért tett, az példa nélküli. Áron József nélkül nem lenne Kisapostag az, amit most látunk. Egy kötetlen beszélgetés során idézte fel gyermekkorától polgármesterségéig tartó életének főbb állomásait. Áron József visszaemlékezései csupán ízelítőt adhatnak munkásságából és élete sokszínű aspektusaiból.
2025. augusztus 10., vasárnap
Képalkotás, ahogy még nem láttuk – nagy dobásra készül a kórház
Készül az MR helye, hamarosan új és korszerű berendezés lesz a mi kórházunkban is. Közben... 2025. szeptember 25-én a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet fennállásának 60. évfordulóját ünnepli. Éppen ezért nem véletlen, hogy az orvostudomány fejlődését a radiológia bemutatásával kezdik.