Idős nőt gázoltak a zebrán, egy szabadnapos mentős rohant a segítségére elsőként

Aki az Arany János Általános Iskola környékén járt, tapasztalhatta, hogy nagy ívű művészeti tevékenység folyik a létesítmény egyik falán. Boros István és Harsányi Zotmund Bence graffitisek tevékenykedtek.

– Ez egy karitatív történet, az iskola keresett meg minket, hogy készítsünk graffitit az intézmény falaira, teljesen szabad kezet kaptunk. Én külön örülök ennek, hiszen ebbe az iskolába jártam - tudtuk meg Harsányi Zotmund Bencétől, majd hozzátette: - A festékanyag nem olcsó, két-háromszáz ezer forint, erre támogatóktól kaptunk pénzt. Érdekes, hogy az idősek is megállnak, megnézik a készülő képet, voltak közöttük olyanok is, akik támogatni akarták a munkánkat, de tőlük nem fogadtuk el.

2025. augusztus 8., péntek

Pentele-híd: teljes pályazár lesz, de nem akkor, amikor gondolná!

Jelentős forgalmi változásokra kell készülniük az autósoknak a Dunaújváros és Dunavecse között húzódó M8-as úton. A Pentele-híd nagyjavítása miatt több ütemben korlátozások lépnek életbe, a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) soron következő pályazára hamarosan indul.

A vegetáriánusok kedvére volt a piac

Péntek délelőtt minden adott volt ahhoz, hogy nagy forgalmat észlelhessünk a dunaújvárosi piacon, de ahhoz képest, hogy péntek van, inkább pangást tapasztalhattunk. Hogy ez a beígért hőségnek, vagy annak tulajdonítható, hogy sokan nyaralnak, nem tudni. A lényeg: aki akart, mindent beszerezhetett a hétvégére. A vegetáriánusok örülhettek, hiszen zöldségfélék is voltak bőven, azokból is, amit sokféleképpen el lehet ételként készíteni, például a cukkini.

2025. augusztus 9., szombat

Halálos baleset Fejér vármegyében – szívszorító részletek

Péntek este, augusztus 8-án tragikus közlekedési baleset történt a Soponyát Kislánggal összekötő úton. Többen úgy vélték, hogy a frontális ütközéshez a gyorshajtás is hozzájárulhatott. A helyiek tapasztalata szerint a felújított útszakaszon sokan figyelmen kívül hagyják a 40 km/h-s sebességkorlátozást. A baleset következtében a Suzuki vezetője és 32 éves férfi utasa a helyszínen életüket vesztették. A másik autó sofőrjét kórházba szállították – írta társlapunk a feol.hu.