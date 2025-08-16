Ezen az öt helyen lehet túlélni a szombati dög meleget!

Ilyenkor a beton és az aszfalt ellenség, a hűs víz viszont a legjobb barátunk. Összegyűjtöttünk öt Dunaújváros környéki strandot, ahol nemcsak túl lehet élni a kánikulát, hanem még jól is esik kimozdulni.

Dunaújváros környéki strandok, ahol igazán kikapcsolódhatunk – a képen a hangulatos Szalki-sziget látható.

Fotó: P. Mester Anikó

Dunaújváros környéki strandok

Szalki-sziget Szabadstrand – Dunaújváros

A város saját kis „tengerpartja” kavicsos-homokos parttal és lassan mélyülő vízzel csábít. A terület alkalmas napozásra és pihenésre, sportpályái pedig a mozgást kedvelőknek kínálnak lehetőséget. Árnyékos részek is akadnak, így a forró napokon is kellemes időtöltést nyújt.

Dunaújvárosi Uszoda és Élményfürdő

Amennyiben nem szeretne messzire utazni, a városban található Fabó Éva Sportuszoda és az Aquantis Wellness- és Gyógyászati Központ ideális választás. Beltéri és kültéri medencéi között mindenki megtalálhatja a számára megfelelő lehetőséget: a gyermekek pancsolhatnak, a sportolni vágyók úszómedencében edzhetnek, az élménymedencék pedig a pihenést szolgálják. Árnyékos pihenőteraszok és napozóhelyek biztosítják, hogy a forró nyári napokon is kellemesen lehűlhessen, így a kánikula közepén is élvezetes programot kínálnak.

Velencei-tó – szabadstrandok

Velence, Gárdony, Agárd: a tó körül több partszakasz is várja a strandolókat. A víz sekély, gyorsan melegszik, így gyerekeknek is biztonságos. A parton árnyékos ligetek és homokos területek váltják egymást, a környéken pedig büfék, fagyizók és vízibicikli-bérlési lehetőségek is megtalálhatók, így egész napos programra is tökéletes.

Szelidi-tó szabadstrand

A tó homokos parttal és sekély vízzel várja a fürdőzőket, természetközeli környezetben. A terület családbarát, árnyékos részek is akadnak, így a kánikula közepette is kellemesen lehet itt pihenni és fürödni.

Tassi-tó

A tó környéke nyugodt, természetes hangulatot kínál a látogatóknak. A part sekély, a víz lassan mélyül, árnyékos részek és nyugodt sétányok teszik ideálissá a pihenést a forró napokon.