Napsütés full extrán, hőmérő az égben!

Dunaújváros időjárása során az égbolt legtöbbször tiszta, felhőtlen marad, így nem kell esőre vagy borongós időre számítanunk. A hőmérséklet folyamatosan emelkedik, és akár a 35-38 fok közötti tartományba is belecsaphat, ami a kánikula jele. Érdemes felkészülni a nagy melegre, gondoskodni a megfelelő folyadékbevitelről és a nap elleni védelemről.

Dunaújváros időjárása tikkasztó hőséget ígér.

Forrás: Canva

Dunaújváros időjárása a következő napokban

Kedden tiszta, felhőtlen égbolt várható, így eső nem valószínű. Reggel 15, délután pedig körülbelül 34 fokot mérhetünk. Szerdán erős napsütés és kánikula várható, a hőmérséklet akár 36 fok körül is tetőzhet. A keleti szél csak enyhén fújdogál majd. Csütörtökön az egész országra kiterjedő hőség várható, 37 fok körüli maximumokkal és zavartalan, felhőtlen égbolttal.

Forrás: koponyeg.hu