Dunaújváros

1 órája

Ki kapja idén ezt a rangos városi elismerést?

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata minden évben adományozza a „Dunaújváros Egészségügyéért” díjat.

Duol.hu

A Dunaújváros Egészségügyéért díjat a város egészségügyi intézményeiben dolgozó orvosok, közép- és felsőfokú egészségügyi képesítéssel rendelkező munkatársak, magángyakorlat keretében tevékenykedő orvosok vagy egészségügyi kollektívák kaphatják. 

Dunaújváros Egészségügyéért díj
Javaslatokat várnak a 2025-ös Dunaújváros Egészségügyéért díj odaítélésére.
Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A Dunaújváros Egészségügyéért díjról

A Dunaújváros Egészségügyéért díj posztumusz is odaítélhető, az elhunyt személy halálát követő egy éven belül. A díjazott személyére bárki javaslatot tehet 2025. szeptember 30-ig írásban, a következő címre: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.). A javaslatnak tartalmaznia kell a díjra méltó személy vagy közösség nevét, elérhetőségét, tevékenységének ismertetését, valamint az elismerni kívánt tevékenység méltatását (lehetőleg egy oldal terjedelemben). A felterjesztő nevét, aláírását és elérhetőségét is fel kell tüntetni.

 

