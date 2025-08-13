Ki kapja idén ezt a rangos városi elismerést?

A Dunaújváros Egészségügyéért díjat a város egészségügyi intézményeiben dolgozó orvosok, közép- és felsőfokú egészségügyi képesítéssel rendelkező munkatársak, magángyakorlat keretében tevékenykedő orvosok vagy egészségügyi kollektívák kaphatják.

Javaslatokat várnak a 2025-ös Dunaújváros Egészségügyéért díj odaítélésére.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A Dunaújváros Egészségügyéért díjról

A Dunaújváros Egészségügyéért díj posztumusz is odaítélhető, az elhunyt személy halálát követő egy éven belül. A díjazott személyére bárki javaslatot tehet 2025. szeptember 30-ig írásban, a következő címre: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.). A javaslatnak tartalmaznia kell a díjra méltó személy vagy közösség nevét, elérhetőségét, tevékenységének ismertetését, valamint az elismerni kívánt tevékenység méltatását (lehetőleg egy oldal terjedelemben). A felterjesztő nevét, aláírását és elérhetőségét is fel kell tüntetni.