Oktatás

23 perce

Vezetőváltás, szakmák, fejlesztés – teljesen megújul a gimnázium

Címkék#Pálfyné Süli Anna#Technikum és gimnázium#dunaföldvári gimnázium#görögkatolikus

Szeptember 1-jétől új fejezet kezdődik a Magyar László Gimnázium életében. A dunaföldvári gimnázium neve és profilja is megváltozik: a jövőben Magyar László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum néven működik tovább.

Duol.hu

A dunaföldvári gimnázium fenntartóváltása mellett Pálfiné Sűrű Anna veszi át az igazgatói posztot, aki nemrég a Part-Oldalak YouTube-csatorna vendégeként mesélt terveiről, hitvallásáról és a gimnázium előtt álló lehetőségekről. „Sok év múltán is szeretnénk látni a gimnáziumot” – fogalmazott az igazgató, és ehhez most megnyílt egy új, ígéretes út.

dunaföldvári gimnázium
Pálfiné Sűrű Anna lesz a dunaföldvári gimnázium igazgatója szeptembertől

Dunaföldvári gimnázium: Technikum és gimnázium – két lábon a jövőbe

Az új fenntartó, a görögkatolikus egyház javaslatára szeptembertől az iskola technikumként is működik majd. Ez nem csupán új nevet jelent, hanem teljes szemléletváltást is. A gimnáziumi oktatás mellé szakképzések társulnak, két fő ágazatban: gazdálkodás és menedzsment, valamint oktatás.

A gazdasági ágazatban induló szakmák:

  • pénzügyi-számviteli ügyintéző
  • vállalkozási ügyviteli ügyintéző

Az oktatási ágazatban:

  • oktatási szakasszisztens, aki pedagógus mellett dolgozik óvodában, iskolában, szakszolgálatban.

A technikum 5 éves képzés: az érettségi mellett szakmai végzettséget is ad. Emellett 2026-tól elindul egy 2 éves nappali technikusi képzés is azok számára, akik már rendelkeznek érettségivel.

Beiskolázás: még lehet jelentkezni!

Az új képzési irányok mellett továbbra is működik a négyosztályos gimnáziumi képzés, és 2026-tól újraindul a hatévfolyamos tagozat is. A 2024/2025-ös tanévre a négyosztályos képzésre még augusztus 31-ig lehet jelentkezni rendkívüli felvételi eljárás keretében. Az érdeklődők szerdánként 8 és 13 óra között személyesen is ügyintézhetnek, de telefonon és online is van lehetőség jelentkezni.

A gimnáziumban kiemelt szerepet kap az idegen nyelvi és matematikai oktatás, az angol és német nyelv magasabb óraszámban jelenik meg a tantervben.

„Változni kell, de nem félünk a munkától”

Pálfiné Sűrű Anna elmondása szerint az új kihívást örömmel és felelősséggel vállalta. Bár korábban vonakodott a vezetői szereptől, a fenntartó bizalma és a közösség támogatása megerősítette abban, hogy alkalmas a feladatra. Családjában is erős vezetői mintát látott, édesapja és édesanyja is vezető pozíciót töltöttek be. Anna számára a megértés, nyitottság és elfogadás legalább olyan fontos vezetői értékek, mint a határozottság.

Keresztény értékrend – hangsúlyos, de nem kötelező

Az új fenntartó a görögkatolikus egyház, amely nem csak szakmai támogatást, de értékrendi iránymutatást is ad. Az iskola nevének megváltoztatása nem szerepel a tervek között, és a hittanórák sem lesznek kötelezőek az első évben. A keresztény szemlélet azonban megjelenik az iskola életében, például a közösségi programokban és az ünnepekben. Az intézményhez lelki vezető is csatlakozik, Dezső atya személyében.

Infrastrukturális fejlesztések is a láthatáron

Bár konkrét épületfelújítási terv még nem készült, a fenntartó nyitottságot mutatott az infrastrukturális fejlesztések iránt. Az igazgató szerint a legégetőbb feladat a régi épületszárny tetőszerkezetének felújítása, de az új szárny is figyelmet érdemel, hogy hosszú távon megőrizze állapotát.

Versenyhelyzet és jövőkép

A térségben a görögkatolikus egyháznak nincs más középiskolai fenntartott intézménye, így a Magyar László Gimnázium új lehetőségeket kap. A vezetés célja, hogy növeljék a tanulói létszámot, és ehhez akár további szakmák bevezetését is tervezik, az igényfelmérések alapján.

Üzenet a szülőknek és diákoknak

Aki nem akar kollégiumba menni, de színvonalas oktatásban szeretne részt venni, annak itt a helye Dunaföldváron – most még jelentkezhet!

– hangsúlyozta az igazgató.

Pálfiné Sűrű Anna bizakodva tekint a jövőbe, és bízik benne, hogy a megújuló intézmény nemcsak fennmarad, hanem virágzó, keresett iskolává válik új nevén és új szellemiségével.

Jelentkezési határidő a 2024/25-ös tanévre: 2024. augusztus 31.

  • Helyszín: Magyar László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum, Dunaföldvár
  • Érdeklődés: Személyesen, telefonon vagy online – szerdánként 8:00–13:00 között ügyelet

 

