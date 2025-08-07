Vezetőváltás, szakmák, fejlesztés – teljesen megújul a gimnázium

A dunaföldvári gimnázium fenntartóváltása mellett Pálfiné Sűrű Anna veszi át az igazgatói posztot, aki nemrég a Part-Oldalak YouTube-csatorna vendégeként mesélt terveiről, hitvallásáról és a gimnázium előtt álló lehetőségekről. „Sok év múltán is szeretnénk látni a gimnáziumot” – fogalmazott az igazgató, és ehhez most megnyílt egy új, ígéretes út.

Pálfiné Sűrű Anna lesz a dunaföldvári gimnázium igazgatója szeptembertől

Dunaföldvári gimnázium: Technikum és gimnázium – két lábon a jövőbe

Az új fenntartó, a görögkatolikus egyház javaslatára szeptembertől az iskola technikumként is működik majd. Ez nem csupán új nevet jelent, hanem teljes szemléletváltást is. A gimnáziumi oktatás mellé szakképzések társulnak, két fő ágazatban: gazdálkodás és menedzsment, valamint oktatás.

A gazdasági ágazatban induló szakmák:

pénzügyi-számviteli ügyintéző

vállalkozási ügyviteli ügyintéző

Az oktatási ágazatban:

oktatási szakasszisztens, aki pedagógus mellett dolgozik óvodában, iskolában, szakszolgálatban.

A technikum 5 éves képzés: az érettségi mellett szakmai végzettséget is ad. Emellett 2026-tól elindul egy 2 éves nappali technikusi képzés is azok számára, akik már rendelkeznek érettségivel.

Beiskolázás: még lehet jelentkezni!

Az új képzési irányok mellett továbbra is működik a négyosztályos gimnáziumi képzés, és 2026-tól újraindul a hatévfolyamos tagozat is. A 2024/2025-ös tanévre a négyosztályos képzésre még augusztus 31-ig lehet jelentkezni rendkívüli felvételi eljárás keretében. Az érdeklődők szerdánként 8 és 13 óra között személyesen is ügyintézhetnek, de telefonon és online is van lehetőség jelentkezni.

A gimnáziumban kiemelt szerepet kap az idegen nyelvi és matematikai oktatás, az angol és német nyelv magasabb óraszámban jelenik meg a tantervben.

„Változni kell, de nem félünk a munkától”

Pálfiné Sűrű Anna elmondása szerint az új kihívást örömmel és felelősséggel vállalta. Bár korábban vonakodott a vezetői szereptől, a fenntartó bizalma és a közösség támogatása megerősítette abban, hogy alkalmas a feladatra. Családjában is erős vezetői mintát látott, édesapja és édesanyja is vezető pozíciót töltöttek be. Anna számára a megértés, nyitottság és elfogadás legalább olyan fontos vezetői értékek, mint a határozottság.