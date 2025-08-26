Elképesztő, itt még ennyi embert nem láttak ünnepelni

A hagyománnyá vált az ünnep előestéjére létrehozott kertmozis előadás során a Hogyan tudnék élni nélküled? című filmet vetítették, amit az elmúlt harmincöt év legnézettebbjeként emlegetnek. Dunaföldváron is megtöltötte nézőkkel a parkot. Az arra az estére tervezett szórakoztatás ezzel nem ért véget, hiszen a Rakpart étterem szervezésében DJ Szlivon Benjamim és Juhász Zoltán szakszofonos sikerrel marasztalta a mozizókat a vetítés után. Augusztus 20-án méltó módon emlékeztek meg Magyarország nemzeti ünnepéről és egy különleges cselekedettel az államalapító Szent István király emlékére. Az események meghitten, a szentmisével kezdődtek, amit a Barátok templomában tartottak. Utána a hívek átsétáltak a Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtárhoz, az oda, a méltó helyére áthelyezett Szent István szobor ünnepélyes avatására.

A helyi cserkészek is jelen voltak a dunaföldvári koszorúzáson

Fotó: Balogh Tamás

Az eseményen megjelentek a város és a civil szervezeteinek, valamit a németországi testvérváros, Weikersheim, képviselői. A hangulatot még emelkedettebbé tette a IV. Béla cserkészcsapat ünnepi műsora. az új kenyér megáldása, és emlékmű megkoszorúzása. A hozzá kapcsolódó egyházi ceremóniákat Szabó Oszkár római katolikus plébános és Molnár Dezső görögkatolikus atya mutatta be. Az ünnepi beszédet Horváth Zsolt polgármestertől hallottuk. Elmondása szerint hálás szívvel gondol azokra, akik az eltelt évezred alatt az országunkért, a benne élő emberekért dolgoztak.

Azt szeretné, ha képletesen megfognánk egymás kezét, hogy együtt menjünk tovább az utunkon. Végül Pál apostol korintusi tanításának fontosságára a három erény, a hit, remény és szeretet megtartására bíztatta az egybegyűlteket.

Ünnepi halfesztivál

A mindig népszerű és a sok főzőmestert rajthoz állító közösségi főzés idén nem kapott versenyformát, de így is sokan álltak neki, hogy elkápráztassák a főztjükkel a jelenlévőket. Így aztán ahány bogrács, annyi győztest hírdettek az elkényeztetett vendégek. A legnagyobb adagot a Kele csárda és az Aranyfácán étterem legénysége Virág Miklós mesterszakács vezetésével készítette.