23 perce
Elképesztő, itt még ennyi embert nem láttak ünnepelni
A kisváros ismét kitárta kapuit a nemzeti ünnepen odalátogatók előtt, akik engedtek a kiváló programok csábításának. Cserében Dunaföldváron kora délutánra kitehették volna a megtelt táblát, a belváros minden parkolója megtelt.
A hagyománnyá vált az ünnep előestéjére létrehozott kertmozis előadás során a Hogyan tudnék élni nélküled? című filmet vetítették, amit az elmúlt harmincöt év legnézettebbjeként emlegetnek. Dunaföldváron is megtöltötte nézőkkel a parkot. Az arra az estére tervezett szórakoztatás ezzel nem ért véget, hiszen a Rakpart étterem szervezésében DJ Szlivon Benjamim és Juhász Zoltán szakszofonos sikerrel marasztalta a mozizókat a vetítés után. Augusztus 20-án méltó módon emlékeztek meg Magyarország nemzeti ünnepéről és egy különleges cselekedettel az államalapító Szent István király emlékére. Az események meghitten, a szentmisével kezdődtek, amit a Barátok templomában tartottak. Utána a hívek átsétáltak a Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtárhoz, az oda, a méltó helyére áthelyezett Szent István szobor ünnepélyes avatására.
Az eseményen megjelentek a város és a civil szervezeteinek, valamit a németországi testvérváros, Weikersheim, képviselői. A hangulatot még emelkedettebbé tette a IV. Béla cserkészcsapat ünnepi műsora. az új kenyér megáldása, és emlékmű megkoszorúzása. A hozzá kapcsolódó egyházi ceremóniákat Szabó Oszkár római katolikus plébános és Molnár Dezső görögkatolikus atya mutatta be. Az ünnepi beszédet Horváth Zsolt polgármestertől hallottuk. Elmondása szerint hálás szívvel gondol azokra, akik az eltelt évezred alatt az országunkért, a benne élő emberekért dolgoztak.
Azt szeretné, ha képletesen megfognánk egymás kezét, hogy együtt menjünk tovább az utunkon. Végül Pál apostol korintusi tanításának fontosságára a három erény, a hit, remény és szeretet megtartására bíztatta az egybegyűlteket.
Ünnepi halfesztivál
A mindig népszerű és a sok főzőmestert rajthoz állító közösségi főzés idén nem kapott versenyformát, de így is sokan álltak neki, hogy elkápráztassák a főztjükkel a jelenlévőket. Így aztán ahány bogrács, annyi győztest hírdettek az elkényeztetett vendégek. A legnagyobb adagot a Kele csárda és az Aranyfácán étterem legénysége Virág Miklós mesterszakács vezetésével készítette.
Hasonló lehetett a Kertbarátok időbeosztása is. Ők is mindig színvonalas, igényes konyhát visznek, ezért most sem hibázhattak. Ezúttal Klopcsik István különleges feladatot vállalt magára, hiszen a Málta és a Kertbarátok csapatának is sikerült a kedvébe járni. A dolog annál izgalmasabb lehetett a számára, mivel két egymástól tisztes távolságban lévő bográcsban szimultánban alkotott. Sikerrel.
Érdekes módon egy különleges személyiség, Rostási Nándor is helyet kapott a bográcsolók között, pedig a családja rábeszélésére nem is halat főzött, azt viszont közfelkiáltással megszavazva, szóbeli aranydiplomával tűntette ki az asztaltársasága.
Végül, de nem utolsó sorban nem maradhat ki a bemutatásból még egy jó hírű főzőegyéniség, Nagy Gábor! Ő például, mint a Szent Rókus Borlovagrend tagja, a lovagtársai fölkérésére egy titkos búvóhelyen készítette el az aznapi csodálatos halászlevét.
Ismerve szakmai előmenetelét nem lehet csodálkozni azon, hogy megbízói vita nélkül megadták neki az aznapi aranydiplomáját. Ez egyáltalán nem volt kapcsolatban azzal, hogy egy szolíd kóstolót hozott a saját maga által készített város borából!
Képgaléria
Dunaföldvár augusztus 20.Fotók: Balogh Tamás
Tiszteletreméltó hagyományokat éltetnek a Dunaföldvári Vízisport-kör Egyesület tagjai, akiknek Stefánia állóhajón található a bázisa. Ezen a napon rendre a város elé állnak, hogy egy látványos vízi parádén mutassák be a hajóikat. A felvonulók ezúttal is elhaladtak az állóhajó mögött található ponton mellett. Ott házigazdaként fogadta őket Süveges József elnök, mellette áldásaival Szabó Oszkár és Simon István nyugalmazott református lelkész. Minden elhaladó hajőegységhez volt néhány bíztató jókívánságuk. A tiszteletre méltó társaságban találtuk Horváth Zsoltot a város polgármesterét is, aki a kör tevékeny tagja.
Ő minden ilyen alkalommal szertartásszerűen egy virágkoszorút helyez a vízre azon spottársaik emlékére, akiket a tiszteletreméltó elődeiknek tekintenek.
Kiváló dunaföldvári programok, óriási tömeg
Miközben a Stefánia állóhajó déli része mentén a motorosoktól forrt a víz, az északi pontja fölé kikötött római kori mintára épített őrhajó körül óvatos, kíváncsi lépteket és csodálkozó sóhajtásokat hallhattunk. A néhány napig ott állomászó alkalmatosságot jónéhányan szemlélték meg lés a bátrabbak bele is ültek! A nap folyamán még kétszer embertömeg fordult az öreg folyó felé. Először a kalandfilmekbe illő bravúr számokat bemutató helikopter show alatt. Aztán a színpadi műsor végén!
A délutáni előadások pedig hihetetlen számú elhivatott nézőközönséget vonzott magához, és megszolgált tapsvihart generált. Mindegyiket hosszan lehetne méltatni, de helyette egy-egy jellemző, szívet melengető pillanatot idézünk föl.
- Kezdjük a sort az ördögszekeresekkel és most kivételesen a vezetőjükkel, Appelshoffer Jánossal, aki Harangozó Gyula-díjas táncművész, néptáncpedagógus, koreográfus, a Magyar Táncművészeti Egyetem főiskolai adjunktusa, a Fordulj Kispej Lovam néptáncegyüttes táncos. Ő nemzeti ünnepünkre a kiemelkedő tevékenysége elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült!
- A Löfan Mazsorett Csoport hosszú ideje óta folyó szisztematikus és hatalmas tehetségről tanúskodó munkája nyomán látható produkciójukat imádta közönségük. A Solti Ifjúsági fúvószenekar rendszeres fellépője a földvári ünnepnek. Sikerük fő receptje a tehetségük, a hitük a sikerben és a lankadatlan szorgalmuk. Ezúttal is mindhárom fegyvernemben kiválóan teljesítettek. Megszolgálták a szép sikerüket.
Szikora Robi és az R-GO
Az R-GO együttest Szikora Róbert és Környei Attila alapítottak, miután 1982-ben kiléptek a Hungáriából. Hihetetlen kalandos utak után ismét összeszövetkeztek és most újra együtt muzsikáltak. A zenekar atom pontos, és élvezettel játszik. A Gidák szebbek és jobb táncosok, mint előttük bármelyik páros.
Szikora Robi saját magát a hajánál fogva emelte a színpadra és utána önpusztító erővel, a régi hittel nyomta le a koncertet. Aztán véget ért a buli, de a közönség részéről senki sem hitte el.
Pedig úgy történt. Aztán egy kirafinált perc után, a sokadik új kosztümben Hungáriáztak egy jót. Mindenki örömére.
Az est sztárvendége a már emlegetett Környei Attila lett. Ugyanolyan komoly basszusgitáros, mint bármikor lehetett, csak most sokkal rafináltabb. Hála Istennek! Neki és miatta, nekünk is volt ünnepelni valónk: ugyanis Környei Attila zenész, menedzser, producer, a nemzeti ünnepünk alkalmából Bánffy Miklós-díjat kapott a közművelődés-igazgatási és művészetelméleti szakterületen hosszabb időn át végzett kiemelkedő teljesítménye elismeréseként!
A végén pedig következhetett a tűzijáték, amire több ezernyi, sokak szerint eddig még nem látott tömeg gyűlt össze, a Duna-parti sétányon, ahol egy gombostűt nem lehetett leejteni, de a híd járdáját is megtöltötték az emberek.