Dunaferr: hihetetlen, hogy mennyiért értékesítik a Lemezalakító szabadidőparkját!
Újabb darabja kerül kalapács alá a Dunaferr egykori birodalmának: ezúttal a Lemezalakító üzemhez tartozó szabadidőparkot hirdették meg nyilvános pályázaton. A felszámolás alatt álló ISD Dunaferr Zrt. tulajdonában lévő 375 m²-es felépítmény Dunaújvárosban, egy 6.664 m²-es önkormányzati telken található, és évtizedekig a vállalat dolgozóinak pihenését, sport- és közösségi programjait szolgálta.
A Dunaferr létesítmény sokak számára nosztalgikus helyszín: itt rendeztek céges majálisokat, nyári sportnapokat és családi programokat, a dunaújvárosi iparváros kedvelt színtere volt. Most azonban új funkcióra vár – a jövőjéről már az új tulajdonos dönt majd.
Folytatódik a Dunaferr épületeinek értékesítése
Mint korábban megírtuk, a Dunaferr a felszámolási eljárás részeként több ingatlanát is értékesítésre kínálta. Az elmúlt időszakban többek között a Kokszolómű szabadidőparkja, a Kiserdei vendégház, a Vasmű Klub és a Dunaferr tanműhelye is felkerült a kínálatba. Most egy újabb ikonikus épület, a Lemezalakító szabadidőparkja kerül kalapács alá.
A pályázat augusztus 22-én nyílik meg, és szeptember 1-jén zárul, kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül lehet ajánlatot tenni.
A minimálár és a becsérték egyaránt nettó 38 millió forint, és a nyertes személyét kizárólag a legmagasabb vételár határozza meg.
Részletfizetésre nincs lehetőség, a teljes összeget az adásvételt követő öt napon belül kell megfizetni.
Az ajánlati biztosíték összege 1,34 millió forint, amit a licitálás megkezdése előtt legalább két munkanappal korábban kell befizetni. A létesítmény tehermentes, de – mint minden felszámolási értékesítésnél – garancia nincs rá, és az ingatlant a jelenlegi állapotában adják át.
Pályázati felület: eer.sztfh.hu/palyazat/P4273034
