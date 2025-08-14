augusztus 14., csütörtök

Aranyat érő lakásvétel a Dunaferr felszámolási pályázatán – képgalériával

A dunaújvárosi lakáspiacon ritkán adódik akkora ár-érték arányú lehetőség, mint amilyet most ez a felszámolási eljárás kínál. A Dunaferr tulajdonában lévő tetőtéri lakás álomösszegért lett meghirdetve.

Duol.hu

A Dunaferr felszámolási pályázata egyedülálló lehetőség azoknak, akik nagyobb lakást keresnek jóval a piaci négyzetméterár alatt, tehermentes jogi helyzettel és gyors birtokbavétellel. 

Dunaferr
A Dunaferr lakás egyik  szobája, amely jól alakítható belső teret kínál

Miért lehet jó vétel a Dunaferr lakása?

Az ingatlanbazár egyik hirdetése egy 35 m²-es panellakást kínál 21 millió forintért, ami 600 000 Ft/m²-es négyzetméterárnak felel meg.
Ezzel szemben a pályázaton kínált 69 m²-es lakás nettó minimálára kb. 326 000 Ft/m², vagyis több mint 45%-kal kedvezőbb négyzetméterárat képvisel.  A Dunaferr tulajdonában lévő, Dobó István út 4. szám alatti, 69 m²-es, teljesen közművesített, tehermentes társasházi lakás minimálára nettó 22,5 millió forint, ami a környék aktuális kínálatához képest komoly árkülönbséget jelent. A 35 m²-es, 21 milliós piaci lakás áránál alig magasabb összegért most majdnem dupla akkora ingatlanhoz lehet jutni – ez pedig a jelenlegi dunaújvárosi piacon valóban aranyat érhet.

Az ingatlan a társasház tetőtéri részében található, lift nélküli épületben. Helyiségei: 2 szoba + nappali, konyha, étkező, fürdőszoba, külön WC és előszoba – jól átgondolt elrendezéssel és elkülönített funkciókkal. A fűtést és a melegvizet ház központi kazánja biztosítja, radiátoros hőleadókkal, ami stabil, központilag felügyelt fűtési rendszert jelent.

Az ingatlan 1/1 tulajdonban, tehermentesen kerül értékesítésre. A teljes vételár kiegyenlítése után a vevő 8 napon belül birtokba veheti. Ez gyorsabb és kiszámíthatóbb folyamatot jelent, mint a hagyományos adásvételeknél, ahol gyakran hosszú hónapok telnek el az ügylet lezárásáig.

Pályázati feltételek

A részvételhez ajánlati biztosíték szükséges (nettó 917 ezer forint a becsérték alapján), és a nyertes pályázónak az adásvételi szerződés megkötése után 5 napon belül kell megfizetnie a teljes vételárat. Ez főként azoknak kedvez, akik készpénzzel vagy gyors finanszírozási lehetőséggel rendelkeznek.

Mi a bibi?

A pályázati hirdetményben megadott 22,5 millió forintos minimálár nettó összeg, vagyis erre 27% ÁFA rakódik rá. Ez bruttóban 28,575 millió forint, ami a négyzetméterárat kb. 414 000 Ft/m²-re emeli – tehát a különbség a piaci példaként hozott lakáshoz (600 000 Ft/m²) képest már nem 45%, hanem kb. 31%.  

Kinek érheti meg mégis?

  • Befektetőknek, akik tisztában vannak az ÁFA-visszaigénylés lehetőségével (pl. cégként vásárolva, bérbeadási vagy értékesítési célra).
  • Magánszemélyeknek, akik készpénzes vásárlók, és nagyobb alapterületet keresnek a piaci árnál még így is olcsóbban. Dunaferr-lakás még így is versenyképes, hiszen a bruttó négyzetméterár nagyjából 200 ezer forinttal marad el a piaci szinttől.
JellemzőDunaferr pályázati lakásPiaci lakás (példa)
Ár (nettó)22 500 000 Ft
ÁFA (27%)6 075 000 Ft
Ár (bruttó)28 575 000 Ft21 000 000 Ft
Alapterület69 m²35 m²
Négyzetméterár (nettó)326 000 Ft/m²
Négyzetméterár (bruttó)414 130 Ft/m²600 000 Ft/m²
Szobák száma2 szoba + nappali1,5 szoba
EmeletTetőtér5. emelet
LiftNincsVan
FűtésHázban központi kazán, radiátorTávfűtés
ÁllapotÁtlagosÁtlagos
Tulajdoni helyzetTehermentes, 1/1 tulajdonMagántulajdon

Befektetési potenciál

A 69 m²-es alapterület ideális választás családoknak, de bérbeadásra is kiváló, mivel a külön nyíló szobák rugalmasan hasznosíthatók. A minimálár a becsérték 94%-a, és mivel az ingatlan már harmadszor kerül meghirdetésre, esély lehet a minimálár közeli megvásárlásra – ami rövid távon is értéknövekedési lehetőséget hordoz.

Jó ár-érték arányú Dunaferr-lakás a Dobó utcában

 

Dunaferr – Liberty

