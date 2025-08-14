Aranyat érő lakásvétel a Dunaferr felszámolási pályázatán – képgalériával

A Dunaferr felszámolási pályázata egyedülálló lehetőség azoknak, akik nagyobb lakást keresnek jóval a piaci négyzetméterár alatt, tehermentes jogi helyzettel és gyors birtokbavétellel.

A Dunaferr lakás egyik szobája, amely jól alakítható belső teret kínál

Miért lehet jó vétel a Dunaferr lakása?

Az ingatlanbazár egyik hirdetése egy 35 m²-es panellakást kínál 21 millió forintért, ami 600 000 Ft/m²-es négyzetméterárnak felel meg.

Ezzel szemben a pályázaton kínált 69 m²-es lakás nettó minimálára kb. 326 000 Ft/m², vagyis több mint 45%-kal kedvezőbb négyzetméterárat képvisel. A Dunaferr tulajdonában lévő, Dobó István út 4. szám alatti, 69 m²-es, teljesen közművesített, tehermentes társasházi lakás minimálára nettó 22,5 millió forint, ami a környék aktuális kínálatához képest komoly árkülönbséget jelent. A 35 m²-es, 21 milliós piaci lakás áránál alig magasabb összegért most majdnem dupla akkora ingatlanhoz lehet jutni – ez pedig a jelenlegi dunaújvárosi piacon valóban aranyat érhet.

Az ingatlan a társasház tetőtéri részében található, lift nélküli épületben. Helyiségei: 2 szoba + nappali, konyha, étkező, fürdőszoba, külön WC és előszoba – jól átgondolt elrendezéssel és elkülönített funkciókkal. A fűtést és a melegvizet ház központi kazánja biztosítja, radiátoros hőleadókkal, ami stabil, központilag felügyelt fűtési rendszert jelent.

Az ingatlan 1/1 tulajdonban, tehermentesen kerül értékesítésre. A teljes vételár kiegyenlítése után a vevő 8 napon belül birtokba veheti. Ez gyorsabb és kiszámíthatóbb folyamatot jelent, mint a hagyományos adásvételeknél, ahol gyakran hosszú hónapok telnek el az ügylet lezárásáig.

Pályázati feltételek

A részvételhez ajánlati biztosíték szükséges (nettó 917 ezer forint a becsérték alapján), és a nyertes pályázónak az adásvételi szerződés megkötése után 5 napon belül kell megfizetnie a teljes vételárat. Ez főként azoknak kedvez, akik készpénzzel vagy gyors finanszírozási lehetőséggel rendelkeznek.

Mi a bibi?

A pályázati hirdetményben megadott 22,5 millió forintos minimálár nettó összeg, vagyis erre 27% ÁFA rakódik rá. Ez bruttóban 28,575 millió forint, ami a négyzetméterárat kb. 414 000 Ft/m²-re emeli – tehát a különbség a piaci példaként hozott lakáshoz (600 000 Ft/m²) képest már nem 45%, hanem kb. 31%.