A Dunaferr kirúgott dolgozói így kaphatnak esélyt az újrakezdésre
A kormány ingyenes képzésekkel is támogatja a Dunai Vasműből elbocsátott dolgozókat. Az érintettek összesen számos képzési irány közül választhatnak, a részvétel pedig ingyenes. A cél az elbocsátott dolgozók munkából munkába állítása.
Arról beszámoltunk már, hogy több mint 600 álláslehetőséggel várták Dunaújváros és környéke álláskeresőit, köztük a Dunaferr elbocsátott dolgozóit is a csütörtöki dunaújvárosi állásbörzén. Azonban ezen felül is érkezik segítség, ugyanis a kormány célja, hogy a Dunai Vasmű elbocsátott dolgozói mielőbb munkát találjanak, ezért az érintettek 2025 szeptemberétől már a területileg illetékes járási hivatalok foglalkoztatási osztályain induló ingyenes átképzési programokra is jelentkezhetnek, amelyek érdemben növelhetik a résztvevők elhelyezkedési esélyeit – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium az MTI-vel.
Mint írták, a kormány célja, hogy az elbocsátással érintett dolgozók esetében a munkából munkába elv érvényesüljön, vagyis, hogy minél többen azonnal elhelyezkedjenek az elsődleges munkaerőpiacon.
Akiknek képzésre, átképzésre van szükségük ehhez, azok akár 12 hónapos képzésekre is jelentkezhetnek. Az érintettek összesen 65 féle képzési irány közül választhatnak, a részvétel pedig ingyenes lesz.
A képesítéseket sikeres vizsga esetén kaphatják meg, amelynek megléte esetén egyszeri juttatásban is részesülhetnek.
A volt Dunaferr dolgozókat az átképzés alatt támogatással is segítik
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat az induló képzésekkel támogatja a megélhetést, az utazást, illetve a gyermekfelügyelet költségeit is az abban résztvevők számára.
Bér, közelség, biztonság – ezt keresték a munkavállalók a dunaújvárosi állásbörzén
A támogatás havi mértéke legalább a minimálbér 70 százalékának megfelelő összeg (203 560 forint), maximális havi összege a minimálbér 150 százaléka (436 200 forint). Az utazási költségtérítés napidíja pedig legfeljebb 3000 forint lehet - tájékoztattak.
A gyermekfelügyeleti költségelemet a kérelmező 12 év alatti, saját háztartásban élő, eltartott gyermeke/gyermekei után igényelheti, melynek összege 400 forint/képzési óraszám/gyermek, így havi összege akár 16 ezer forint/hó/gyermek is lehet.
A képzésben résztvevők a területileg illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályához fordulhatnak részletes információkért.
