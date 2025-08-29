A Dunaferr kirúgott dolgozói így kaphatnak esélyt az újrakezdésre

Arról beszámoltunk már, hogy több mint 600 álláslehetőséggel várták Dunaújváros és környéke álláskeresőit, köztük a Dunaferr elbocsátott dolgozóit is a csütörtöki dunaújvárosi állásbörzén. Azonban ezen felül is érkezik segítség, ugyanis a kormány célja, hogy a Dunai Vasmű elbocsátott dolgozói mielőbb munkát találjanak, ezért az érintettek 2025 szeptemberétől már a területileg illetékes járási hivatalok foglalkoztatási osztályain induló ingyenes átképzési programokra is jelentkezhetnek, amelyek érdemben növelhetik a résztvevők elhelyezkedési esélyeit – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium az MTI-vel.

Az elbocsátott Dunaferr dolgozók számára ingyenes átképzéseket hirdetnek

Fotó: DH-archív

Mint írták, a kormány célja, hogy az elbocsátással érintett dolgozók esetében a munkából munkába elv érvényesüljön, vagyis, hogy minél többen azonnal elhelyezkedjenek az elsődleges munkaerőpiacon.

Akiknek képzésre, átképzésre van szükségük ehhez, azok akár 12 hónapos képzésekre is jelentkezhetnek. Az érintettek összesen 65 féle képzési irány közül választhatnak, a részvétel pedig ingyenes lesz.

A képesítéseket sikeres vizsga esetén kaphatják meg, amelynek megléte esetén egyszeri juttatásban is részesülhetnek.

A volt Dunaferr dolgozókat az átképzés alatt támogatással is segítik

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat az induló képzésekkel támogatja a megélhetést, az utazást, illetve a gyermekfelügyelet költségeit is az abban résztvevők számára.