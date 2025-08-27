A Duna különleges hajója és a vérhólyagos tenyerek – galériával

Németországból indult a Danuvina Alacris, a római őrgálya hiteles másolata Kulcson is kikötött, majd Dunaföldváron is várták,a nemzeti ünnepkor is ott állomásozott még, így az egyik látványosság lett. Korhatár nélkül, szívesen ismerkedtek vele a látogatók, a bátrabbak bele is ültek. Sokan meg is kérdezték: hogy került ez ide? Szép dolog valamit megálmodni, derék dolog azt alaposan megtervezni, az igazi nagy dolog persze az, ha az utóbbit meg is valósítják. A Dunaföldvári Poszeidón Vízi Természet és Környezetvédők Egyesület zászlaja alatt újabb siker született. Vácz Zsolttal, az elnökükkel beszélgettünk.

A dunaföldvári érkezés pillanatai

Fotó: Balogh Tamás

– Barátságunk ezzel a vízi csodával három éve kezdődött. Akkor mutatták be nekünk, és a mi partszakaszunkon a goromba, esős időjárás ellenére is megtekinthették a 4. századbeli eredeti mintájára épített hajót az érdeklődők. A kapcsolatot februárban vette föl velünk a KÖME, a Kulturális Örökség Menedzserek Egyesülete. (Ők már a Living Danube Limes projekt 2022-es útjának partnerei is voltak.) Akkor tudtuk meg tőlük, idén Magyarországon fogjuk őrizni ezt a római mintára épített őrhajót és lehetőségünk nyílik erre a túrára. Azóta Dunaföldvár önkormányzatával azon tevékenykedtünk, hogy augusztus 20-a körül itt lehessen nálunk, egy plusz programot biztosítva.

A méreteiről Kényelmesen húsz fő evezhet benne, plusz a kormányos. Hivatalosan néggyel több is lehetne, de az már elég kényelmetlen, mert az eleje-hátulja elég szűkösnek bizonyult az ott helyet kapók számára. Tizennyolc méter hosszú és hat tonna a súlya! Az pedig szinte hihetetlen, hogy egy ekkora önsúlyú „teknőnek” mindössze ötven centiméteres a merülése. Útközben olyan helyeken is haladtak, ahol leláttak a meder aljára, de a hajó minden gond nélkül tovább siklott a sekély vízben is.

Vérhólyagos kezekkel fogták a lapátot

– Természetesen egy alkalmas legénységgel és egy olyan kapitánnyal, aki tudja, hogy mi a dolga és érzi, hogy mit kell tennie vele, azt mondhatjuk, hogy jól kezelhető.

Ezt a súlyt nagyon nehezen lehet mozgásba hozni, a legtöbben vérhólyagos kezekkel fogták a lapátot. Abban a korban, amikor ezeket készítették, csak ezzel a módszerrel közlekedhettek a folyóvizeken. Kemény harcosok voltak, az már biztos!

– Még, ha a földvári kikötésnél nem is volt őszinte a mosolyunk, de mégis azt mondhatom, hogy mindenki roppant élvezte. Sikeres túrát teljesítettünk, életre szóló élménnyel gazdagodtunk..

A hajón Lipták Tamás, Dunaföldvár alpolgármestere is derekasan kivette a részét a lapátolásból.

– Erről a vízi sport fajtáról eddig nem sok dicsekedni valóm volt, de a mi városunkban a Duna mellett úgy gondolom, muszáj fölvenni a ritmust és, ha hívnak, akkor be kell ülni a hajóba. Mint kiderült, ez nagyon komoly dolog volt, de elképesztő és felejthetetlen élmény lett belőle. Ezért aztán köszönöm az egyesületnek, hogy meghívtak erre a próbatételre!