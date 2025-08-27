augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

25°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Danuvina Alacris

2 órája

A Duna különleges hajója és a vérhólyagos tenyerek – galériával

Címkék#Dunaföldvár#őrhajó#Danuvina Alacris#Vígh Géza#római kori

Mindenek előtt segítünk azoknak, akik véletlenül nem naprakészek a római kor folyami őrhajóinak a dolgában! Danuvia Alacris, ez a neve annak a hasonmás vizijárműnek, ami a napokban a Duna itteni szakaszán állomásozott.

Balogh Tamás
A Duna különleges hajója és a vérhólyagos tenyerek – galériával

Fotó: Balogh Tamás

Németországból indult a Danuvina Alacris, a római őrgálya hiteles másolata Kulcson is kikötött, majd Dunaföldváron is várták,a nemzeti ünnepkor is ott állomásozott még, így az egyik látványosság lett. Korhatár nélkül, szívesen ismerkedtek vele a látogatók, a bátrabbak bele is ültek. Sokan meg is kérdezték: hogy került ez ide? Szép dolog valamit megálmodni, derék dolog azt alaposan megtervezni, az igazi nagy dolog persze az, ha az utóbbit meg is valósítják. A Dunaföldvári Poszeidón Vízi Természet és Környezetvédők Egyesület zászlaja alatt újabb siker született. Vácz Zsolttal, az elnökükkel beszélgettünk.

Duna
A dunaföldvári érkezés pillanatai
Fotó: Balogh Tamás

– Barátságunk ezzel a vízi csodával három éve kezdődött. Akkor mutatták be nekünk, és a mi partszakaszunkon a goromba, esős időjárás ellenére is megtekinthették a 4. századbeli eredeti mintájára épített hajót az érdeklődők. A kapcsolatot februárban vette föl velünk a KÖME, a Kulturális Örökség Menedzserek Egyesülete. (Ők már a Living Danube Limes projekt 2022-es útjának partnerei is voltak.) Akkor tudtuk meg tőlük, idén Magyarországon fogjuk őrizni ezt a római mintára épített őrhajót és lehetőségünk nyílik erre a túrára. Azóta Dunaföldvár önkormányzatával azon tevékenykedtünk, hogy augusztus 20-a körül itt lehessen nálunk, egy plusz programot biztosítva. 

A méreteiről

Kényelmesen húsz fő evezhet benne, plusz a kormányos. Hivatalosan néggyel több is lehetne, de az már elég kényelmetlen, mert az eleje-hátulja elég szűkösnek bizonyult az ott helyet kapók számára. Tizennyolc méter hosszú és hat tonna a súlya! Az pedig szinte hihetetlen, hogy egy ekkora önsúlyú „teknőnek” mindössze ötven centiméteres a merülése. Útközben olyan helyeken is haladtak, ahol leláttak a meder aljára, de a hajó minden gond nélkül tovább siklott a sekély vízben is.

Vérhólyagos kezekkel fogták a lapátot

– Természetesen egy alkalmas legénységgel és egy olyan kapitánnyal, aki tudja, hogy mi a dolga és érzi, hogy mit kell tennie vele, azt mondhatjuk, hogy jól kezelhető.

Ezt a súlyt nagyon nehezen lehet mozgásba hozni, a legtöbben vérhólyagos kezekkel fogták a lapátot. Abban a korban, amikor ezeket készítették, csak ezzel a módszerrel közlekedhettek a folyóvizeken. Kemény harcosok voltak, az már biztos!

– Még, ha a földvári kikötésnél nem is volt őszinte a mosolyunk, de mégis azt mondhatom, hogy mindenki roppant élvezte. Sikeres túrát teljesítettünk, életre szóló élménnyel gazdagodtunk..

A hajón Lipták Tamás, Dunaföldvár alpolgármestere is derekasan kivette a részét a lapátolásból.

– Erről a vízi sport fajtáról eddig nem sok dicsekedni valóm volt, de a mi városunkban a Duna mellett úgy gondolom, muszáj fölvenni a ritmust és, ha hívnak, akkor be kell ülni a hajóba. Mint kiderült, ez nagyon komoly dolog volt, de elképesztő és felejthetetlen élmény lett belőle. Ezért aztán köszönöm az egyesületnek, hogy meghívtak erre a próbatételre!

A Duna összeköt bennünket

Kikötő helyet a Dunaföldvári Vízisport-kör Egyesület a Stefánia állóhajón biztosított. Az izgalmas, nagy odafigyelést igénylő előkészületeket Süveges József az egyesület elnöke vezette.

– A Duna összeköt bennünket, mindig segítünk, ha módunkban áll. Ez a vízi jármű pedig a római kori eredete miatt különösen érdekes, egy ilyet látni kell, még akkor is, ha másolat – fogalmazott az elnök.

Római kort idéző őrhajó Dunaföldváron

Fotók: Balogh Tamás

A Danuvia Alacris kapitánya Vígh Géza, aki biztonságban és parádés, cenitméter pontossággal a kikötőhelyére irányította a hajót.

– A fiatalos teljesítmény dacára az egész legénység Géza bácsizott. Nem zavarja?
– Nem, mert már hetvenkilenc éves vagyok.

– Hajózási tapasztalat hiányában miként fogadott szót a legénység?
– Ez azért lehet, mert egy kicsit azért kiabáltam, ugyanis féltem ettől a feladattól. Szűk helyre kellett beállni, amihez be kellett vonni a jobboldali lapátokat, ami nélkül nincs kormányzóképessége a hajónak. Aztán végül kidobtuk a horgonyt és a kötél segítségével szépen leereszkedtünk. Milliméterre meglehet csinálni, ennek így kell működnie.

Vígh Géza
Fotó: BT

– Milyen vízi előélete van?

Negyven évet hajóztam a MAHART-nál úgy, mint gépüzem- és hajóvezető. Ebből nem lehet kinőni, mert még most is hajózok, hogy ha hívnak.

– Szerződést már nem kötnek velem, de alkalomszerűen például személy-, vagy teherhajóra megyek. Legutóbb például én hoztam le a Sajó motorossal a szívó-kotrót Százhalombattáról Paksra. A csatornát hozták rendbe vele.

– Akadtak nehéz pillanatok akkor? 

Éppen itt a földvári hídnál volt vele egy rossz élményem, ugyanis az a berendezés 14 méter magasan, két oszloppal emelkedik ki. Akkor fölhívtam a barátomat, aki akkor éppen Antwerpenben volt a lányánál, hogy hogy férek majd el alatta?!

– Szerencsére a vízállás mínuszban volt mert, ha nullánál áll, akkor a szerkezet aggasztóan kiemelkedett volna a vízszinttől. Mivel a víz mínusz negyvenen állt, ezért simán befértem, de azért nagy volt bennem a feszültség, hogy vajon elviszem-e a hidat, vagy sem!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu