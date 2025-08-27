2 órája
A Duna különleges hajója és a vérhólyagos tenyerek – galériával
Mindenek előtt segítünk azoknak, akik véletlenül nem naprakészek a római kor folyami őrhajóinak a dolgában! Danuvia Alacris, ez a neve annak a hasonmás vizijárműnek, ami a napokban a Duna itteni szakaszán állomásozott.
Fotó: Balogh Tamás
Németországból indult a Danuvina Alacris, a római őrgálya hiteles másolata Kulcson is kikötött, majd Dunaföldváron is várták,a nemzeti ünnepkor is ott állomásozott még, így az egyik látványosság lett. Korhatár nélkül, szívesen ismerkedtek vele a látogatók, a bátrabbak bele is ültek. Sokan meg is kérdezték: hogy került ez ide? Szép dolog valamit megálmodni, derék dolog azt alaposan megtervezni, az igazi nagy dolog persze az, ha az utóbbit meg is valósítják. A Dunaföldvári Poszeidón Vízi Természet és Környezetvédők Egyesület zászlaja alatt újabb siker született. Vácz Zsolttal, az elnökükkel beszélgettünk.
– Barátságunk ezzel a vízi csodával három éve kezdődött. Akkor mutatták be nekünk, és a mi partszakaszunkon a goromba, esős időjárás ellenére is megtekinthették a 4. századbeli eredeti mintájára épített hajót az érdeklődők. A kapcsolatot februárban vette föl velünk a KÖME, a Kulturális Örökség Menedzserek Egyesülete. (Ők már a Living Danube Limes projekt 2022-es útjának partnerei is voltak.) Akkor tudtuk meg tőlük, idén Magyarországon fogjuk őrizni ezt a római mintára épített őrhajót és lehetőségünk nyílik erre a túrára. Azóta Dunaföldvár önkormányzatával azon tevékenykedtünk, hogy augusztus 20-a körül itt lehessen nálunk, egy plusz programot biztosítva.
A méreteiről
Kényelmesen húsz fő evezhet benne, plusz a kormányos. Hivatalosan néggyel több is lehetne, de az már elég kényelmetlen, mert az eleje-hátulja elég szűkösnek bizonyult az ott helyet kapók számára. Tizennyolc méter hosszú és hat tonna a súlya! Az pedig szinte hihetetlen, hogy egy ekkora önsúlyú „teknőnek” mindössze ötven centiméteres a merülése. Útközben olyan helyeken is haladtak, ahol leláttak a meder aljára, de a hajó minden gond nélkül tovább siklott a sekély vízben is.
Vérhólyagos kezekkel fogták a lapátot
– Természetesen egy alkalmas legénységgel és egy olyan kapitánnyal, aki tudja, hogy mi a dolga és érzi, hogy mit kell tennie vele, azt mondhatjuk, hogy jól kezelhető.
Ezt a súlyt nagyon nehezen lehet mozgásba hozni, a legtöbben vérhólyagos kezekkel fogták a lapátot. Abban a korban, amikor ezeket készítették, csak ezzel a módszerrel közlekedhettek a folyóvizeken. Kemény harcosok voltak, az már biztos!
– Még, ha a földvári kikötésnél nem is volt őszinte a mosolyunk, de mégis azt mondhatom, hogy mindenki roppant élvezte. Sikeres túrát teljesítettünk, életre szóló élménnyel gazdagodtunk..
A hajón Lipták Tamás, Dunaföldvár alpolgármestere is derekasan kivette a részét a lapátolásból.
– Erről a vízi sport fajtáról eddig nem sok dicsekedni valóm volt, de a mi városunkban a Duna mellett úgy gondolom, muszáj fölvenni a ritmust és, ha hívnak, akkor be kell ülni a hajóba. Mint kiderült, ez nagyon komoly dolog volt, de elképesztő és felejthetetlen élmény lett belőle. Ezért aztán köszönöm az egyesületnek, hogy meghívtak erre a próbatételre!
A Duna összeköt bennünket
Kikötő helyet a Dunaföldvári Vízisport-kör Egyesület a Stefánia állóhajón biztosított. Az izgalmas, nagy odafigyelést igénylő előkészületeket Süveges József az egyesület elnöke vezette.
– A Duna összeköt bennünket, mindig segítünk, ha módunkban áll. Ez a vízi jármű pedig a római kori eredete miatt különösen érdekes, egy ilyet látni kell, még akkor is, ha másolat – fogalmazott az elnök.
Római kort idéző őrhajó DunaföldváronFotók: Balogh Tamás
A Danuvia Alacris kapitánya Vígh Géza, aki biztonságban és parádés, cenitméter pontossággal a kikötőhelyére irányította a hajót.
– A fiatalos teljesítmény dacára az egész legénység Géza bácsizott. Nem zavarja?
– Nem, mert már hetvenkilenc éves vagyok.
– Hajózási tapasztalat hiányában miként fogadott szót a legénység?
– Ez azért lehet, mert egy kicsit azért kiabáltam, ugyanis féltem ettől a feladattól. Szűk helyre kellett beállni, amihez be kellett vonni a jobboldali lapátokat, ami nélkül nincs kormányzóképessége a hajónak. Aztán végül kidobtuk a horgonyt és a kötél segítségével szépen leereszkedtünk. Milliméterre meglehet csinálni, ennek így kell működnie.
– Milyen vízi előélete van?
Negyven évet hajóztam a MAHART-nál úgy, mint gépüzem- és hajóvezető. Ebből nem lehet kinőni, mert még most is hajózok, hogy ha hívnak.
– Szerződést már nem kötnek velem, de alkalomszerűen például személy-, vagy teherhajóra megyek. Legutóbb például én hoztam le a Sajó motorossal a szívó-kotrót Százhalombattáról Paksra. A csatornát hozták rendbe vele.
– Akadtak nehéz pillanatok akkor?
Éppen itt a földvári hídnál volt vele egy rossz élményem, ugyanis az a berendezés 14 méter magasan, két oszloppal emelkedik ki. Akkor fölhívtam a barátomat, aki akkor éppen Antwerpenben volt a lányánál, hogy hogy férek majd el alatta?!
– Szerencsére a vízállás mínuszban volt mert, ha nullánál áll, akkor a szerkezet aggasztóan kiemelkedett volna a vízszinttől. Mivel a víz mínusz negyvenen állt, ezért simán befértem, de azért nagy volt bennem a feszültség, hogy vajon elviszem-e a hidat, vagy sem!