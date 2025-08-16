Milliárdos génterápia adhat esélyt a kisfiúnak, Krisztiánnak!

2023 januárjában egy vírusfertőzés miatt kórházba került, ahol kiderült, hogy Duchenne-féle izomdisztrófia, egy ritka genetikai betegség miatt fokozatos izomgyengüléssel és életveszélyes szövődményekkel kell szembenéznie. Az egyetlen reményt az Elevidys génterápia jelenti, amely az amerikai FDA engedélyével csak a még járni képes gyermekek számára érhető el, és lassíthatja a betegség lefolyását. A kezelés ára azonban több mint 1 milliárd forint, amit a család önerőből nem tud előteremteni – írta társlapunk a feol.hu.

Duchenne-féle izomdisztrófia: Krisztián küzdelme az idővel.

Fotó: A családtól

Duchenne-féle izomdisztrófia és a család reményei a génterápiában

Krisztián szülei minden lehetőséget megragadnak: rendszeresen járnak Budapestre kontrollra, otthon és az óvodában gyógytornáztatják, és készülnek a szteroidos kezelésre is, amely lassíthatja a romlást, de súlyos mellékhatásai lehetnek. Most az a céljuk, hogy összegyűljön az összeg a génterápiára, hogy esélyt adhassanak gyermeküknek egy teljesebb életre.

Fotó: A családtól

Teljes cikk itt olvasható.