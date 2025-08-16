augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

34°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Küzdelem

2 órája

Milliárdos génterápia adhat esélyt a kisfiúnak, Krisztiánnak!

Címkék#remény#Krisztián#esély#család#génterápia

Krisztián egy életvidám, okos kisfiú, akinek a családja sosem gondolta volna, hogy súlyos betegséggel kell szembenézniük.

Duol.hu
Milliárdos génterápia adhat esélyt a kisfiúnak, Krisztiánnak!

2023 januárjában egy vírusfertőzés miatt kórházba került, ahol kiderült, hogy Duchenne-féle izomdisztrófia, egy ritka genetikai betegség miatt fokozatos izomgyengüléssel és életveszélyes szövődményekkel kell szembenéznie. Az egyetlen reményt az Elevidys génterápia jelenti, amely az amerikai FDA engedélyével csak a még járni képes gyermekek számára érhető el, és lassíthatja a betegség lefolyását. A kezelés ára azonban több mint 1 milliárd forint, amit a család önerőből nem tud előteremteni – írta társlapunk a feol.hu.

Duchenne-féle izomdisztrófia
Duchenne-féle izomdisztrófia: Krisztián küzdelme az idővel.
Fotó: A családtól

Duchenne-féle izomdisztrófia és a család reményei a génterápiában

Krisztián szülei minden lehetőséget megragadnak: rendszeresen járnak Budapestre kontrollra, otthon és az óvodában gyógytornáztatják, és készülnek a szteroidos kezelésre is, amely lassíthatja a romlást, de súlyos mellékhatásai lehetnek. Most az a céljuk, hogy összegyűljön az összeg a génterápiára, hogy esélyt adhassanak gyermeküknek egy teljesebb életre.

Duchenne-féle izomdisztrófia
Fotó: A családtól

Teljes cikk itt olvasható.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu