1 órája
Dr. Mészáros Lajos gratulált a kiváló rendezvényhez és az elmúlt időszak fejlesztéseihez
Dr. Mészáros Lajos, térségünk országgyűlési képviselője a közösségi oldalán írt a rácalmási ünnepről:
Nagy örömmel tettem eleget Schrick István polgármester úr meghívásának, és vettem részt a rácalmási városnap megnyitóján, ahol köszönthettem a jelenlévőket.
Az eseményt Szent István napja, államalapításunk ünnepe alkalmából szervezték, és a program valóban színes és színvonalas. A „Töredékek” címmel megrendezett értékmentő kiállítás mellett felléptek helyi néptáncegyüttesek és kórusok is, a sztárfellépők között pedig a Honeybeast és a Hooligans gondoskodtak a felejthetetlen hangulatról.
Gratulálok Rácalmás városának a kiváló rendezvényhez és az elmúlt időszak fejlesztéseihez!