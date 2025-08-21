Dr. Mészáros Lajos gratulált a kiváló rendezvényhez és az elmúlt időszak fejlesztéseihez

Nagy örömmel tettem eleget Schrick István polgármester úr meghívásának, és vettem részt a rácalmási városnap megnyitóján, ahol köszönthettem a jelenlévőket.

Az eseményt Szent István napja, államalapításunk ünnepe alkalmából szervezték, és a program valóban színes és színvonalas. A „Töredékek” címmel megrendezett értékmentő kiállítás mellett felléptek helyi néptáncegyüttesek és kórusok is, a sztárfellépők között pedig a Honeybeast és a Hooligans gondoskodtak a felejthetetlen hangulatról.

Gratulálok Rácalmás városának a kiváló rendezvényhez és az elmúlt időszak fejlesztéseihez!