Augusztus 20. - Legyünk büszkék a magyarságunkra!

A község lakóit először Jobb Gyula polgármester köszöntötte ünnepi beszédével, aki többek között az otthon, a haza fontosságára hívta fel a figyelmet, valamint arra, hogy legyünk büszkék magyarságunkra. Azután Arany Ferenc plébános, majd Zsirka László református lelkész szólt az egybegyűltekhez, és mindketten megáldották az új kenyeret. A kenyeret a polgármester szegte meg, amelyet a település képviselő-testületének tagjai kínáltak fel a résztvevők számára. Elmaradhatatlan része a Szent István napi rendezvénynek az önkormányzat által odaítélt díjak átadása.

Jobb Gyula polgármester szelte meg az ünnepi kenyeret. Balra Király-Dienes Annamária rendezvényszervező

Fotó: Agárdy Csaba

A legcsillogóbb díjak egyike, a díszpolgári

A legcsillogóbb darabot Oberrecht Tamás kapta: Kulcs díszpolgárának Deák Ibolya alpolgármester adta át az elismerő oklevelet és érmet. Közösségi munkájáért Kaiserné Gödöny Erzsébet és Létay Ildikó könyvtáros vehetett át elismerést. Végül szakmai oklevéllel tüntették ki Rábavölgyi Zoltánné nyugdíjas pedagógust és Bognárné Száraz Anita házi orvosi asszisztenst, valamint Danka Edit és Radnó-Kovács Zita védőnőket.

Dr. Keleméri Gábor vette át a szót a színpadon, aki a 100 éves KUPAC evezős túra alkalmából tartott beszédet, őt követte Oberrecht Tamás KUBAK elnök, majd erre rácsatlakozva a Kulcsi Sportegyesület képviseletében Lukács János adott át emlékérmeket azoknak, akik a kulcsi vízi sportért kimagasló munkát végeztek.

A program hivatalos része után Szávolovics Gabriella aranykoszorús magyar nóta-énekes lépett színpadra, aki szívhez szóló dallamok mellett talpalávaló nótákkal is megörvendeztette a vendégeket.