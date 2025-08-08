A vegetáriánusok kedvére volt a piac (videóval)

Ma délelőtt minden adott volt ahhoz, hogy nagy forgalmat észlelhessünk a dunaújvárosi piacon, de ahhoz képest, hogy péntek van, inkább pangást tapasztalhattunk. Hogy ez a beígért hőségnek, vagy annak tulajdonítható, hogy sokan nyaralnak, nem tudni. A lényeg: aki akart, mindent beszerezhetett a hétvégére. A vegetáriánusok örülhettek, hiszen zöldségfélék is voltak bőven, azokból is, amit sokféleképpen el lehet ételként készíteni, például a cukkini.

A cukkini és a tök is a kedvenc zöldségekhez tartoznak Magyarországon

Fotó: Agárdy Csaba

Cukkini hús nélkül

A főzni való tök 390 és 450 forint között mozgott - kilónként. A cukkininél nagyobb volt a szórás. Egy kilogrammhoz hozzájuthattunk 490 forintért, de 690 forintért is. A padlizsán kilója 650, míg a patisszoné 690 forint volt. Ha már megemlítettük a vegetáriánusokat, kínálunk nekik egy húsmentes cukkinis étel receptjét. A cukkiniről néhány szót. A nyári hónapok egyik legkedveltebb zöldsége kétségtelenül a cukkini. Nemcsak azért, mert ilyenkor bőségesen terem a kertekben, hanem mert elképesztően sokféleképp felhasználható: grillezhetjük, tölthetjük, főzeléket vagy krémlevest készíthetünk belőle, de akár süteménybe is reszelhetjük. A semleges ízű zöldség tökéletes alapanyag szinte bármilyen ételhez – sós és édes változatban egyaránt. Nem mellesleg pedig igen egészséges! A cukkini nemcsak finom, hanem kifejezetten egészséges is. Magas a víztartalma, így segít hidratálni a szervezetet a forró napokon, miközben alacsony kalóriatartalmának köszönhetően diétás étrendbe is kiválóan beilleszthető. Emellett gazdag rostokban, A- és C-vitaminban, káliumban, így támogatja az emésztést, az immunrendszert és a szív- és érrendszeri egészséget is.

És akkor itt a mindmegette.hu receptje! Kezdjük a hozzávalókkal: 2 db cukkini, 1 ek olívaolaj, 1 db lilahagyma, 1 gerezd fokhagyma, 15 dkg csiperkegomba, 1/2 db piros kaliforniai paprika, 1 marék spenót, 10 dkg cheddar sajt, só, bors, oregánó, bazsalikom. Az elkészítés módja a következő: a cukkinit megmossuk, hosszában félbevágjuk, és egy kanállal kivájjuk a belsejét, hogy csónakformát kapjunk. A kivájt belsőt apróra vágjuk, később felhasználjuk. A töltelékhez egy serpenyőben felhevítjük az olívaolajat, megdinszteljük rajta a felkockázott lilahagymát, majd hozzáadjuk a zúzott fokhagymát, a meghámozott, felaprított gombát, a cukkini aprított belsejét, és az apróra vágott kaliforniai paprikát. Ízesítjük sóval, borssal, oregánóval és bazsalikommal, és néhány perc alatt összepirítjuk. Hozzákeverjük a megmosott, felaprított spenótot, majd még 2-3 percig együtt pároljuk, amíg az ízek összeérnek. A cukkinicsónakokat megtöltjük a kész keverékkel, és megszórjuk a tetejüket reszelt sajttal. Sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük őket, és 180°C-ra előmelegített sütőben 25-30 percig sütjük, amíg a cukkini megpuhul, a sajt pedig aranybarnára sül. Tálalás előtt friss bazsalikommal díszítjük.



