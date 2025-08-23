augusztus 23., szombat

Áruházi körkép

20 perce

A körömpörkölt csomagtól a családi csirkecsomagig válogathatunk

Ha hétvége, akkor a magyar családok nagy többségénél kiadják a jelszót: húst, hússal! Nézzük a nagy áruházláncok milyen akciókat kínálnak ezen a hétvégén. Több helyen a csirke is olcsóbb.

Agárdy Csaba
A körömpörkölt csomagtól a családi csirkecsomagig válogathatunk

Magyarországon kevés halat esznek az emberek. A pisztránghoz most akiósan hozzájuthatunk

Fotó: Mindmegette.hu

A dunaújvárosi TESCO a friss magyar sertéscombot kilónként 1599 forintért, a csirke felsőcombot pedig kilónként 895 forintért kínálja. A SPAR-ban a csomagolt húsáruk közül a csirkemellfilét (2199 ft/kg), a csirkecombot (2265 ft/kg), a combmixet (1099 ft/kg) a csirekemájat szív nélkül (899 ft/kg) vehetjük meg akciósan. 

csirke
A csirkehús aránylag olcsó, és igen  egészséges

Egész csirke akcióban

A LIDL-ben az egész kacsa kilója 1199 forint, a családi csirkecsomag 1111 forint, az egész pisztráng 20 százalékos kedvezménnyel 2719 forint.  A Pennyben a csont nélküli sertéslapocka kilójáért 1599 forintot, az egész csirke kilójáért 999 forintot, a körömpörkölt csomag kilójáért szintén 999 forintot, míg a sertés húsos csont kilogrammjáért 689 forintot kell fizetnünk.

 

