A körömpörkölt csomagtól a családi csirkecsomagig válogathatunk

A dunaújvárosi TESCO a friss magyar sertéscombot kilónként 1599 forintért, a csirke felsőcombot pedig kilónként 895 forintért kínálja. A SPAR-ban a csomagolt húsáruk közül a csirkemellfilét (2199 ft/kg), a csirkecombot (2265 ft/kg), a combmixet (1099 ft/kg) a csirekemájat szív nélkül (899 ft/kg) vehetjük meg akciósan.

A csirkehús aránylag olcsó, és igen egészséges

Egész csirke akcióban

A LIDL-ben az egész kacsa kilója 1199 forint, a családi csirkecsomag 1111 forint, az egész pisztráng 20 százalékos kedvezménnyel 2719 forint. A Pennyben a csont nélküli sertéslapocka kilójáért 1599 forintot, az egész csirke kilójáért 999 forintot, a körömpörkölt csomag kilójáért szintén 999 forintot, míg a sertés húsos csont kilogrammjáért 689 forintot kell fizetnünk.