A körömpörkölt csomagtól a családi csirkecsomagig válogathatunk
Ha hétvége, akkor a magyar családok nagy többségénél kiadják a jelszót: húst, hússal! Nézzük a nagy áruházláncok milyen akciókat kínálnak ezen a hétvégén. Több helyen a csirke is olcsóbb.
Magyarországon kevés halat esznek az emberek. A pisztránghoz most akiósan hozzájuthatunk
Fotó: Mindmegette.hu
A dunaújvárosi TESCO a friss magyar sertéscombot kilónként 1599 forintért, a csirke felsőcombot pedig kilónként 895 forintért kínálja. A SPAR-ban a csomagolt húsáruk közül a csirkemellfilét (2199 ft/kg), a csirkecombot (2265 ft/kg), a combmixet (1099 ft/kg) a csirekemájat szív nélkül (899 ft/kg) vehetjük meg akciósan.
Egész csirke akcióban
A LIDL-ben az egész kacsa kilója 1199 forint, a családi csirkecsomag 1111 forint, az egész pisztráng 20 százalékos kedvezménnyel 2719 forint. A Pennyben a csont nélküli sertéslapocka kilójáért 1599 forintot, az egész csirke kilójáért 999 forintot, a körömpörkölt csomag kilójáért szintén 999 forintot, míg a sertés húsos csont kilogrammjáért 689 forintot kell fizetnünk.