így kaphatnak a szülők akár háromszor is támogatást egy évben
Az iskolakezdés minden családnak komoly anyagi megterhelést jelent, a munkáltatók azonban többféle módon is hozzájárulhatnak a költségekhez. A legnépszerűbb lehetőség a csekély értékű ajándék, amely kedvező adózás mellett adható, és a munkavállalónak teljesen adómentes.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatása szerint a juttatás lehet termék, szolgáltatás vagy utalvány is, de értéke nem haladhatja meg a minimálbér 10 százalékát, ami idén 29 080 forint. A csekély értékű ajándékot a munkáltató nemcsak a szülőnek, hanem közvetlenül a tanulónak is adhatja. Ha utalvány formájában nyújtják, pontosan meghatározottnak kell lennie, hogy milyen termékre vagy szolgáltatásra váltható be. Fontos feltétel, hogy a munkáltató nyilvántartást vezessen a kiadott juttatásokról.
Csekély értékű ajándék - Új szabály
2024-től jelentős könnyítés lépett életbe: míg korábban csak egyszer volt adható csekély értékű ajándék,
most már évente három alkalommal támogathatja ezzel a munkáltató a dolgozóit.
A közterheket teljes egészében a munkáltató fizeti, a szülőnek vagy diáknak semmilyen adókötelezettsége nincs.
Pénzbeli juttatásként más a helyzet
Ha a cég nem ajándékban vagy utalványban, hanem pénzben adja az iskolakezdési támogatást, akkor az már munkaviszonyból származó jövedelemnek minősül, és összeghatár nélkül adóköteles.
Mit jelent ez a családoknak?
Az új szabályozás rugalmasabbá teszi a céges segítségnyújtást. A háromszori, akár közel 30 ezer forintos támogatás érezhető könnyebbséget adhat a családoknak az iskolakezdés és a tanév közbeni kiadások idején.
