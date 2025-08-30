augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

24°
+37
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
NAV infó

1 órája

így kaphatnak a szülők akár háromszor is támogatást egy évben

Címkék#NAV#értékű ajándék#minimálbér

Az iskolakezdés minden családnak komoly anyagi megterhelést jelent, a munkáltatók azonban többféle módon is hozzájárulhatnak a költségekhez. A legnépszerűbb lehetőség a csekély értékű ajándék, amely kedvező adózás mellett adható, és a munkavállalónak teljesen adómentes.

Duol.hu

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatása szerint a juttatás lehet termék, szolgáltatás vagy utalvány is, de értéke nem haladhatja meg a minimálbér 10 százalékát, ami idén 29 080 forint. A csekély értékű ajándékot a munkáltató nemcsak a szülőnek, hanem közvetlenül a tanulónak is adhatja. Ha utalvány formájában nyújtják, pontosan meghatározottnak kell lennie, hogy milyen termékre vagy szolgáltatásra váltható be. Fontos feltétel, hogy a munkáltató nyilvántartást vezessen a kiadott juttatásokról.

csekély értékű ajándék
A szülők és gyermekek tárt karokkal fogadják a csekély értékű ajándékokat is
Fotó: Studio Romantic

Csekély értékű ajándék - Új szabály

2024-től jelentős könnyítés lépett életbe: míg korábban csak egyszer volt adható csekély értékű ajándék, 

most már évente három alkalommal támogathatja ezzel a munkáltató a dolgozóit.

 A közterheket teljes egészében a munkáltató fizeti, a szülőnek vagy diáknak semmilyen adókötelezettsége nincs.

Pénzbeli juttatásként más a helyzet

Ha a cég nem ajándékban vagy utalványban, hanem pénzben adja az iskolakezdési támogatást, akkor az már munkaviszonyból származó jövedelemnek minősül, és összeghatár nélkül adóköteles.

Mit jelent ez a családoknak?

Az új szabályozás rugalmasabbá teszi a céges segítségnyújtást. A háromszori, akár közel 30 ezer forintos támogatás érezhető könnyebbséget adhat a családoknak az iskolakezdés és a tanév közbeni kiadások idején.

További híreink az adóhivatlatól

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu