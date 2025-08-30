így kaphatnak a szülők akár háromszor is támogatást egy évben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatása szerint a juttatás lehet termék, szolgáltatás vagy utalvány is, de értéke nem haladhatja meg a minimálbér 10 százalékát, ami idén 29 080 forint. A csekély értékű ajándékot a munkáltató nemcsak a szülőnek, hanem közvetlenül a tanulónak is adhatja. Ha utalvány formájában nyújtják, pontosan meghatározottnak kell lennie, hogy milyen termékre vagy szolgáltatásra váltható be. Fontos feltétel, hogy a munkáltató nyilvántartást vezessen a kiadott juttatásokról.

A szülők és gyermekek tárt karokkal fogadják a csekély értékű ajándékokat is

Fotó: Studio Romantic

Csekély értékű ajándék - Új szabály

2024-től jelentős könnyítés lépett életbe: míg korábban csak egyszer volt adható csekély értékű ajándék,

most már évente három alkalommal támogathatja ezzel a munkáltató a dolgozóit.

A közterheket teljes egészében a munkáltató fizeti, a szülőnek vagy diáknak semmilyen adókötelezettsége nincs.

Pénzbeli juttatásként más a helyzet

Ha a cég nem ajándékban vagy utalványban, hanem pénzben adja az iskolakezdési támogatást, akkor az már munkaviszonyból származó jövedelemnek minősül, és összeghatár nélkül adóköteles.

Mit jelent ez a családoknak?

Az új szabályozás rugalmasabbá teszi a céges segítségnyújtást. A háromszori, akár közel 30 ezer forintos támogatás érezhető könnyebbséget adhat a családoknak az iskolakezdés és a tanév közbeni kiadások idején.

