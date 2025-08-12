augusztus 12., kedd

10 órája

Az SMS, amitől óvakodni kell!

Címkék#Fejér Vármegyei Rendőrkapitányság#adathalászat#sms#üzenetek#csomag#figyelem

Néhány nappal ezelőtt egy gyanús SMS érkezett a telefonomra, amely egy csomagszállító nevében íródott, de valami mégis furcsának tűnt benne.

Mészáros Réka
Az SMS, amitől óvakodni kell!

Mivel valóban vártam csomagot, először nem gyanakodtam, ám jobban megnézve feltűnt, hogy ilyen jellegű üzenetet korábban soha nem kaptam hivatalos szolgáltatótól. A Fejér Vármegyei Rendőrkapitányság oldalán rábukkantam ugyanarra az SMS-re, ahol felhívják a figyelmet arra, hogy ez egy csalás. A rendőrség tájékoztatása szerint ezek az üzenetek tipikus adathalász kísérletek, amelyek célja a személyes vagy banki adatok megszerzése, illetve kártékony programok telepítése a készülékre.

csalás
Figyelem! Ez az SMS egy csalás, amely személyes adatait próbálja megszerezni.
Fotó: Duol

A hatóság figyelmeztet a csalásra

Ne kattintson a mellékelt linkekre, ne válaszoljon az üzenetre, törölje azt, és lehetőség szerint figyelmeztesse ismerőseit is. A rendőrség hangsúlyozza: a sürgető, fenyegető hangvételű, ismeretlen feladótól érkező üzenetek mindig gyanúra adnak okot, ezért nem szabad bedőlni nekik.

 

