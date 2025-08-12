10 órája
Az SMS, amitől óvakodni kell!
Néhány nappal ezelőtt egy gyanús SMS érkezett a telefonomra, amely egy csomagszállító nevében íródott, de valami mégis furcsának tűnt benne.
Mivel valóban vártam csomagot, először nem gyanakodtam, ám jobban megnézve feltűnt, hogy ilyen jellegű üzenetet korábban soha nem kaptam hivatalos szolgáltatótól. A Fejér Vármegyei Rendőrkapitányság oldalán rábukkantam ugyanarra az SMS-re, ahol felhívják a figyelmet arra, hogy ez egy csalás. A rendőrség tájékoztatása szerint ezek az üzenetek tipikus adathalász kísérletek, amelyek célja a személyes vagy banki adatok megszerzése, illetve kártékony programok telepítése a készülékre.
A hatóság figyelmeztet a csalásra
Ne kattintson a mellékelt linkekre, ne válaszoljon az üzenetre, törölje azt, és lehetőség szerint figyelmeztesse ismerőseit is. A rendőrség hangsúlyozza: a sürgető, fenyegető hangvételű, ismeretlen feladótól érkező üzenetek mindig gyanúra adnak okot, ezért nem szabad bedőlni nekik.