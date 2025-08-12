Az SMS, amitől óvakodni kell!

Mivel valóban vártam csomagot, először nem gyanakodtam, ám jobban megnézve feltűnt, hogy ilyen jellegű üzenetet korábban soha nem kaptam hivatalos szolgáltatótól. A Fejér Vármegyei Rendőrkapitányság oldalán rábukkantam ugyanarra az SMS-re, ahol felhívják a figyelmet arra, hogy ez egy csalás. A rendőrség tájékoztatása szerint ezek az üzenetek tipikus adathalász kísérletek, amelyek célja a személyes vagy banki adatok megszerzése, illetve kártékony programok telepítése a készülékre.

Figyelem! Ez az SMS egy csalás, amely személyes adatait próbálja megszerezni.

Fotó: Duol

A hatóság figyelmeztet a csalásra

Ne kattintson a mellékelt linkekre, ne válaszoljon az üzenetre, törölje azt, és lehetőség szerint figyelmeztesse ismerőseit is. A rendőrség hangsúlyozza: a sürgető, fenyegető hangvételű, ismeretlen feladótól érkező üzenetek mindig gyanúra adnak okot, ezért nem szabad bedőlni nekik.