Karbantartás

2 órája

Nagy online banki leállás jön – mobilapp és netbank is érintett ennél a pénzintézetnél

Duol.hu

A CIB Bank bejelentette, hogy több online szolgáltatása ideiglenesen nem lesz elérhető a tervezett karbantartás miatt, erről honlapján tájékoztatta az ügyfeleit.

CIB Bank
Sok ügyfelet érint a leállás a CIB Banknál Fotó: Fehér Gábor

A CIB Bank ezen szolgáltatásait érinti a leállás

Ez érinti a CIB Bank Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás, az eBroker, a CIB Business Online és a TPP-csatorna felületeit. Az ügyfeleknek számítaniuk kell arra is, hogy a mobilalkalmazáson keresztül az online bankkártyás vásárlások jóváhagyása sem lesz lehetséges a leállás ideje alatt.

A CIB Bank közölte, hogy a CIB24 telefonos ügyfélszolgálat ebben az időszakban korlátozott funkcionalitással működik, ugyanakkor a bankkártya letiltásának lehetősége folyamatosan biztosított lesz. A pénzintézet arra kéri ügyfeleit, hogy a karbantartás befejezése után, ha bármilyen hibát tapasztalnak a szolgáltatások működésében, haladéktalanul vegyék fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

 

