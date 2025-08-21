Érdemes figyelni: így változik a buszmenetrend Fejérben

Szeptember 1-jétől több helyi és helyközi buszjárat menetrendje változik Székesfehérváron és Fejér vármegye számos településén, írja a feol.hu. A MÁV-csoport közlése szerint új járatok indulnak, egyesek más időpontban közlekednek, és lesznek olyan megállók is, amelyek új nevet kapnak. Így módosul a buszmenetrend Fejér vármegyében.

A buszmenetrend több helyi és helyközi járatot érint.

Fotó: duol.hu archív

Lássuk, hogyan változik a buszmenetrend

A városi közlekedést érintően több változás is életbe lép:

Új járat indul például a vasútállomástól a Fecskeperti lakótelepig, illetve hétvégén az Opole tértől a MET Arénáig. Bizonyos járatok korábban vagy később indulnak, míg mások útvonala is módosul. Lesznek új esti és hajnali buszok is, amelyek a munkába vagy hazaérkezést könnyítik.

A helyközi közlekedésben szintén több apró, de fontos változás várható:

Számos járat indul néhány perccel korábban vagy később (például Csákvárról, Pátkáról, Polgárdiból vagy Sárbogárdról).

Egyes megállóknál új szabályokat vezetnek be: van, ahol a busz csak felszállásra, máshol csak leszállásra áll meg.

Több helyen a települések közötti járatok indulási időpontjai tolódnak, így érdemes előre ellenőrizni az aktuális menetrendet.

Egy megálló neve is megváltozik: a „Székesfehérvár, Király sor” megállót szeptembertől „Székesfehérvár, Hadiárva utca” néven kell keresni a menetrendben.

A közlekedési társaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt mindig nézzék meg az aktuális időpontokat, hiszen akár néhány perces módosítás is érintheti a megszokott járatokat.

A teljes cikk a feol.hu-n olvasható.