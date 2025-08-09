Bő gyümölcstermés, még külföldre is jut az ízletes kisapostagi barackból

Sztálinvárosban a kisapostagi és vecsei szigeten a Kertészeti Vállalat gyümölcsösében mindenből bő termést adnak a gondosan ápolt fák.

Jelenleg a késő rózsabarackot szüretelik. Számszerint talán nincs annyi termés a fán, mint két évvel ezelőtt, de ilyen nagyszemű, telt barackokat még soha nem szedtek ezekről a fákról, mint most.

A sztálinvárosi boltokban és a piacon hetek óta rendszeresen kapható a jó zamatú barack. Ezen kívül exportra is jut. Hétfőn és kedden a kisapostagi szigeten lévő 18 holdas barackosban sok szorgos kéz nagy gonddal szedte az érett barackokat.

Az első vagon kedden indult útnak Prágába, s szerdán újabb szállítmányt küldtek a csehszlovák fővárosba.

(Megjelent a Sztálinváros újság 1955. augusztus 5-i számában)