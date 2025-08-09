augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

24°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
70 éve

13 órája

Bő gyümölcstermés, még külföldre is jut az ízletes kisapostagi barackból

Címkék#kisapostagi#Kertészeti Vállalat#Sztálinvárosban#barackosban

Duol.hu

Sztálinvárosban a kisapostagi és vecsei szigeten a Kertészeti Vállalat gyümölcsösében mindenből bő termést adnak a gondosan ápolt fák.

Jelenleg a késő rózsabarackot szüretelik. Számszerint talán nincs annyi termés a fán, mint két évvel ezelőtt, de ilyen nagyszemű, telt barackokat még soha nem szedtek ezekről a fákról, mint most.

A sztálinvárosi boltokban és a piacon hetek óta rendszeresen kapható a jó zamatú barack. Ezen kívül exportra is jut. Hétfőn és kedden a kisapostagi szigeten lévő 18 holdas barackosban sok szorgos kéz nagy gonddal szedte az érett barackokat.

Az első vagon kedden indult útnak Prágába, s szerdán újabb szállítmányt küldtek a csehszlovák fővárosba.

(Megjelent a Sztálinváros újság 1955. augusztus 5-i számában)

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu