A szexi autómosás mindent vitt (videóval, képgalériával)

A Szalki-szigeti programban volt kipufogó hangnyomás mérés (sima és terheléses), autós limbó, felnikitartó verseny, sörivó verseny, gumifüst verseny, szexi autómosás, gumifüstölés a dühöngőben és autó (BMW) szépségverseny is.

Csak az nem érezte jól magát, aki nem akarta a BMW-találkozón

Fotó: Agárdy Csaba

Százötven BMW a szigeten

Vasárnap délelőtt Kulcsár Milán főszervező így értékelte a hétvégét: - Minden gond nélkül, problémamentesen zajlott lett a három nap. Százötven autó vett részt a találkozón, szombatra megtelt a kemping. A hangulat jó volt, csak az nem érezhette jól magát, aki nem akarta. A szexi autómosás volt a legsikeresebb program, amikor is egy ifjú és csinos hölgy tisztította a kocsit. Az autó szépségversenyen tizen kaptak 3D nyomtatású serleget. A találkozó legaktívabbjának pedig Szarka Attilát, a Veszett Rókát választottuk. Megyünk tovább, jövőre lesz néhány változtatásunk, minél többet szeretnénk nyújtani a résztvevőknek.