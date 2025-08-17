1 órája
A szexi autómosás mindent vitt (videóval, képgalériával)
Bimmer Parade, vagyis BMW-találkozó volt a hétvégén a Szalki-szigeten. A hangulat szombaton hágott a tetőfokára, ekkor egymást érték a különböző versenyek, és öt DJ szolgáltatta vetésforgóban a muzsikát. BMW kínálat a szigeten.
Kulcsár Milán és a kisfia Milán Milton
Fotó: Agárdy Csaba
A Szalki-szigeti programban volt kipufogó hangnyomás mérés (sima és terheléses), autós limbó, felnikitartó verseny, sörivó verseny, gumifüst verseny, szexi autómosás, gumifüstölés a dühöngőben és autó (BMW) szépségverseny is.
Százötven BMW a szigeten
Vasárnap délelőtt Kulcsár Milán főszervező így értékelte a hétvégét: - Minden gond nélkül, problémamentesen zajlott lett a három nap. Százötven autó vett részt a találkozón, szombatra megtelt a kemping. A hangulat jó volt, csak az nem érezhette jól magát, aki nem akarta. A szexi autómosás volt a legsikeresebb program, amikor is egy ifjú és csinos hölgy tisztította a kocsit. Az autó szépségversenyen tizen kaptak 3D nyomtatású serleget. A találkozó legaktívabbjának pedig Szarka Attilát, a Veszett Rókát választottuk. Megyünk tovább, jövőre lesz néhány változtatásunk, minél többet szeretnénk nyújtani a résztvevőknek.