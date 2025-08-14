BMW őrület Dunaújvárosban

Egy újabb autós találkozó visszatérő házigazdája lesz Dunaújváros, a nyár legnagyobb BMW-s őrülete, azaz a Bimmer Parade nemzetközi seregszemle érkezik a Szalki-szigetre idén is. Az esemény a nulladik nappal már csütörtökön elkezdődik a bérletesek számára a kempingben, majd pénteken és szombaton következőnek a fő programok. Aki szereti a jó társaságot, a gumifüstöt, a bulit és a látványos autós programokat, annak itt a helye.

A BMW márka szerelmesei találkoznak Dunaújvárosban, látványos programok közepette

Fotó: DH-archív

Versenyek a BMW tulajdonosoknak

Mint az esemény Facebook-oldalán írják, a nyár legnagyobb BMW-s őrülete újra visszatér. 14 év alatt ingyenes lesz a belépés, a dunaújvárosi lakcímmel rendelkezők pedig féláron vehetnek napijegyet. A találkozó alatt számos eseménnyel találkozhatnak a látogatók, ezek közül állandó elemként lesz gumifüstölés a power placcon és gyereksarok. Ezeken kívül lesz több versenyszám is, ahol összemérhetik tudásukat és gépjárművüket a résztvevők:

Kipufogó hangnyomás mérés (sima és terheléses)

Autós limbó

Felnikitartó verseny

Sörivó verseny (sima és extra)

Gumifüst verseny

Szexi autómosás

Gumifüstölés a dühöngőben

Szépségverseny

Nem maradhat el a japán autó "temetés" sem, a két legizgalmasabb programot vasárnap rendezik meg: a tombolasorsolást és a szépségverseny eredményhirdetését.