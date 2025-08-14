augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

Bimmer Parade

3 órája

BMW őrület Dunaújvárosban

Címkék#verseny#kemping#program#autós találkozó#BMW#Dunaújváros#őrület#Szalki-sziget

Sorban a következő autós találkozónak ad otthont pénteken és szombaton a Szalki-szigeti kemping. Ezúttal a BMW márka szerelmesei gyűlnek össze.

Gallai Péter

Egy újabb autós találkozó visszatérő házigazdája lesz Dunaújváros, a nyár legnagyobb BMW-s őrülete, azaz a Bimmer Parade nemzetközi seregszemle érkezik a Szalki-szigetre idén is. Az esemény a nulladik nappal már csütörtökön elkezdődik a bérletesek számára a kempingben, majd pénteken és szombaton következőnek a fő programok. Aki szereti a jó társaságot, a gumifüstöt, a bulit és a látványos autós programokat, annak itt a helye.

BMW
A BMW márka szerelmesei találkoznak Dunaújvárosban, látványos programok közepette
Fotó: DH-archív

Versenyek a BMW tulajdonosoknak

Mint az esemény Facebook-oldalán írják, a nyár legnagyobb BMW-s őrülete újra visszatér. 14 év alatt ingyenes lesz a belépés, a dunaújvárosi lakcímmel rendelkezők pedig féláron vehetnek napijegyet. A találkozó alatt számos eseménnyel találkozhatnak a látogatók, ezek közül állandó elemként lesz gumifüstölés a power placcon és gyereksarok. Ezeken kívül lesz több versenyszám is, ahol összemérhetik tudásukat és gépjárművüket a résztvevők: 

  • Kipufogó hangnyomás mérés (sima és terheléses)
  • Autós limbó
  • Felnikitartó verseny
  • Sörivó verseny (sima és extra)
  • Gumifüst verseny
  • Szexi autómosás
  • Gumifüstölés a dühöngőben
  • Szépségverseny

Nem maradhat el a japán autó "temetés" sem, a két legizgalmasabb programot vasárnap rendezik meg: a tombolasorsolást és a szépségverseny eredményhirdetését.

 

