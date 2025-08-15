3 órája
Autók szálltak meg ezúttal a kempingben (videóval, képgalériával)
BMW-s találkozó, azaz a Bimmer Parade nemzetközi seregszemle érkezett a Szalki-szigetre. Az esemény a nulladik nappal már csütörtökön elkezdődött, de pénteken már nagyobb volt a hőfok a kempingben. BMW-ék agymásra találása.
A Mazda és a BMW keresztezése, a felfelé álló kipufogócsőval
Fotó: Agárdy Csaba
A nulladik nap amolyan beszoktatás, pénteken már egymást érték, érik az események a Szalki-szigeten, de az igazi show az szombaton lesz a BMW-találkozón.
A BMW és a Mazda házasítása
– A nagy hőség miatt nehéz összehozni a csapatot, de azért érkeznek szépen a BMW-sek. Fiatalok, öregek ikonikus autókkal - tudtuk meg Kulcsár Milán főszervezőtől, aki rögtön bemutatott minket egy Ausztriából érkező vendégnek, Kuntz Ronnie-nak.
– Szeretek erre a találkozóra járni, családias a hangulat, nincs drogozás, nincs balhé. Most is csak az itteni buli miatt utaztunk haza.
A főszervező megmutatott még egy Csótány névre keresztelt autót, amelyet teljesen elhagyottan, gazzal benőve talált a gazdája. Eredetileg egy Mazda volt, de keresztezték egy BMW-vel és egy egészen különleges autó jött létre, majd a Veszett Róka (Szarka Attila) autójánál, a Mennydörgésnél kötöttünk ki, aki remek produkciót (driftelés) mutatott be egy arra kijelölt pályán.
Ami a lényeg: hőség ide, hőség oda, a BMW-találkozó résztvevői már pénteken is igen jól érezték magukat.