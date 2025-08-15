Autók szálltak meg ezúttal a kempingben (videóval, képgalériával)

A nulladik nap amolyan beszoktatás, pénteken már egymást érték, érik az események a Szalki-szigeten, de az igazi show az szombaton lesz a BMW-találkozón.

Kuntz Ronnie a BMW-je mellett

Fotó: Agárdy Csaba

A BMW és a Mazda házasítása

– A nagy hőség miatt nehéz összehozni a csapatot, de azért érkeznek szépen a BMW-sek. Fiatalok, öregek ikonikus autókkal - tudtuk meg Kulcsár Milán főszervezőtől, aki rögtön bemutatott minket egy Ausztriából érkező vendégnek, Kuntz Ronnie-nak.

– Szeretek erre a találkozóra járni, családias a hangulat, nincs drogozás, nincs balhé. Most is csak az itteni buli miatt utaztunk haza.

A főszervező megmutatott még egy Csótány névre keresztelt autót, amelyet teljesen elhagyottan, gazzal benőve talált a gazdája. Eredetileg egy Mazda volt, de keresztezték egy BMW-vel és egy egészen különleges autó jött létre, majd a Veszett Róka (Szarka Attila) autójánál, a Mennydörgésnél kötöttünk ki, aki remek produkciót (driftelés) mutatott be egy arra kijelölt pályán.

Ami a lényeg: hőség ide, hőség oda, a BMW-találkozó résztvevői már pénteken is igen jól érezték magukat.