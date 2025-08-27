Százezres bírságok repülhetnek már kamerafelvételek alapján is, nem csak a sofőrnek

Sajnos Magyarországon még mindig sokan nem használják a biztonsági övet, főleg a hátsó ülésen utazók részéről. Mindezek súlyos, halálos kimenetelű balesetekkel járnak. Mint a rendészeti államtitkárság Facebook-oldalán korábban közölték: abban a járműben, amelynek üléseit biztonsági övvel szerelték fel, az ülésen utazónak annak becsatolásával kell magát rögzíteni. A becsatolt öv nem csak a járműből való kiesést, kirepülést akadályozza meg, de csökkenti a súlyos, illetve a halálos sérülések bekövetkezési esélyét, hiszen az ütközési energiát a test legnagyobb teherbírású részeihez vezeti. Ennek ellenére hazánkban a biztonsági öv használatának hajlandósága még mindig elmarad az európai országok átlagától. Elég csak a nyári, M1-en történt borzalmas balesetet felidézni, amiben egy gyermek és három felnőtt halt meg – az autóban ülők közül senki nem használta biztonsági övet.

Az M1-esen nyáron történt szörnyű baleset áldozatai nem használták a biztonsági övet

Fotó: MTI

Éppen ezért, a javulás érdekében július 5-től az objektív felelősség körébe került a biztonsági öv használatának elmulasztása. Ettől az időponttól kezdve főszabály szerint a gépjármű üzemben tartója vagy a használója felel majd a biztonsági öv használatára meghatározott előírások betartásáét. Bérelt autó esetén annak átvevője lesz felelős a szabályok betartásáért, ami alól az autóbuszokat (M2, M3 kategória) mentesítették.

S nem csak felel, fizeti is a közigazgatási bírságot, méghozzá minden egyes utas (és saját maga) után, aki nem kötötte be magát.

Eddig csak akkor járt a büntetés, ha a rendőr megállította a szabálytalankodót, de innentől kezdve a VÉDA kamerák, vagy más kamerák felvételei alapján is repül a büntetés.

A Magyar Közlönyben augusztusban jelentek meg azok a módosítások, amelyek lehetővé teszik az objektív alapú bírságolást, de ezek a kihirdetést követő harmincegy nap után, azaz szeptember 18-án fognak életbe lépni.

A tételek azonosak a megállításos ellenőrzések során fizetendő összegekkel. Autópályán 40 ezer, lakott területen kívül 30 ezer, azon belül pedig 20 ezer forint a büntetés személyenként.

Tehát ha egy személyautóban senki nem volt bekötve autópályán, akkor az kapásból 200 ezer forint lesz, de ha többször rögzítik egy út során, akkor ennek többszöröse is lehet.