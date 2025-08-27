1 órája
Százezres bírságok repülhetnek már kamerafelvételek alapján is, nem csak a sofőrnek
Júliustól az objektív felelősség körébe került a biztonsági öv használata, így már kamerafelvételek alapján is megbírságolhatják a gépjármű üzemben tartóját. Szeptembertől akár százezrekre is, ha senki nem kötötte be magát.
Sajnos Magyarországon még mindig sokan nem használják a biztonsági övet, főleg a hátsó ülésen utazók részéről. Mindezek súlyos, halálos kimenetelű balesetekkel járnak. Mint a rendészeti államtitkárság Facebook-oldalán korábban közölték: abban a járműben, amelynek üléseit biztonsági övvel szerelték fel, az ülésen utazónak annak becsatolásával kell magát rögzíteni. A becsatolt öv nem csak a járműből való kiesést, kirepülést akadályozza meg, de csökkenti a súlyos, illetve a halálos sérülések bekövetkezési esélyét, hiszen az ütközési energiát a test legnagyobb teherbírású részeihez vezeti. Ennek ellenére hazánkban a biztonsági öv használatának hajlandósága még mindig elmarad az európai országok átlagától. Elég csak a nyári, M1-en történt borzalmas balesetet felidézni, amiben egy gyermek és három felnőtt halt meg – az autóban ülők közül senki nem használta biztonsági övet.
Éppen ezért, a javulás érdekében július 5-től az objektív felelősség körébe került a biztonsági öv használatának elmulasztása. Ettől az időponttól kezdve főszabály szerint a gépjármű üzemben tartója vagy a használója felel majd a biztonsági öv használatára meghatározott előírások betartásáét. Bérelt autó esetén annak átvevője lesz felelős a szabályok betartásáért, ami alól az autóbuszokat (M2, M3 kategória) mentesítették.
S nem csak felel, fizeti is a közigazgatási bírságot, méghozzá minden egyes utas (és saját maga) után, aki nem kötötte be magát.
Eddig csak akkor járt a büntetés, ha a rendőr megállította a szabálytalankodót, de innentől kezdve a VÉDA kamerák, vagy más kamerák felvételei alapján is repül a büntetés.
A Magyar Közlönyben augusztusban jelentek meg azok a módosítások, amelyek lehetővé teszik az objektív alapú bírságolást, de ezek a kihirdetést követő harmincegy nap után, azaz szeptember 18-án fognak életbe lépni.
A tételek azonosak a megállításos ellenőrzések során fizetendő összegekkel. Autópályán 40 ezer, lakott területen kívül 30 ezer, azon belül pedig 20 ezer forint a büntetés személyenként.
Tehát ha egy személyautóban senki nem volt bekötve autópályán, akkor az kapásból 200 ezer forint lesz, de ha többször rögzítik egy út során, akkor ennek többszöröse is lehet.
Sokkoló videó terjed, brutális vége lehet az öv nélküli közlekedésnek
Korábban ezek a szabálysértések tartoztak az objektív felelősség körébe, most már a biztonsági öv használata is
- vasúti átjáró tilos jelzésénél való áthajtás
- piros lámpánál való áthajtás
- kötelező haladási irányra vonatkozó szabályok megszegése
- behajtás tilalmára vonatkozó szabályok megszegése
- leállósávon haladás
- gyorshajtás