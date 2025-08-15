Berobbant egy fiatal dunaújvárosi rapper

1 órája
Napi hírmixünkben Dunaújváros és környéke legovasottabb híreit közöljük röviden.
Piszok nehéz kifli eladásából életben maradni
Tizennégy évvel ezelőtt diagnosztizáltak gluténérzékenynek Dorogi Kingát. Már akkor eszébe jutott, hogy jó lenne egy gluténmentes pékség a városunkban. Az ötlet annyira erős volt, hogy idővel elvégezte a szükséges képzéseket, és megvalósította az álmát: mentes pékséget és cukrászdát nyitott.
Hazetomika: a fiatal dunaújvárosi rapper, aki felkavarja a trap világát!
A dunaújvárosi Hazetomika – polgári nevén Oláh Tamás – 2007-ben született, mégis már most az egyik legmegosztóbb fiatal a hazai rapközegben. A Gitano című dalával robbant be a SoundCloudon, azóta pedig Mollywood oldalán láthatjuk különböző fellépéseken és interjúkban, legutóbb Balázskicks műsorában és a Plázson.
Gyászol a kórház kollektívája
Mély megrendüléssel tudatta a Szent Pantaleon Kórház, hogy elhunyt Killer Zoltánné, született Tóth Zsuzsanna Katalin, a központi sterilizáló egykori dolgozója.
Retró fotók a '70-es évekből: így nézett ki Dunaújváros imádott halászcsárdája (galériákkal)
A város történelmének szerves része, sokan imádják ízes ételei miatt. Most visszarepítünk titeket a múltba, megmutatjuk, hogy nézett ki a dunaújvárosi halászcsárda a '70-es években.