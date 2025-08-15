Berobbant egy fiatal dunaújvárosi rapper

Piszok nehéz kifli eladásából életben maradni

Tizennégy évvel ezelőtt diagnosztizáltak gluténérzékenynek Dorogi Kingát. Már akkor eszébe jutott, hogy jó lenne egy gluténmentes pékség a városunkban. Az ötlet annyira erős volt, hogy idővel elvégezte a szükséges képzéseket, és megvalósította az álmát: mentes pékséget és cukrászdát nyitott.

Hazetomika: a fiatal dunaújvárosi rapper, aki felkavarja a trap világát!

A dunaújvárosi Hazetomika – polgári nevén Oláh Tamás – 2007-ben született, mégis már most az egyik legmegosztóbb fiatal a hazai rapközegben. A Gitano című dalával robbant be a SoundCloudon, azóta pedig Mollywood oldalán láthatjuk különböző fellépéseken és interjúkban, legutóbb Balázskicks műsorában és a Plázson.

Gyászol a kórház kollektívája

Mély megrendüléssel tudatta a Szent Pantaleon Kórház, hogy elhunyt Killer Zoltánné, született Tóth Zsuzsanna Katalin, a központi sterilizáló egykori dolgozója.

Retró fotók a '70-es évekből: így nézett ki Dunaújváros imádott halászcsárdája (galériákkal)

A város történelmének szerves része, sokan imádják ízes ételei miatt. Most visszarepítünk titeket a múltba, megmutatjuk, hogy nézett ki a dunaújvárosi halászcsárda a '70-es években.

