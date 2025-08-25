1 órája
Hatszáz fölé csúszhat a gázolaj ára
Péntektől újra emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára, ami várhatóan a kútárakban is megjelenik. A magyar autósok ismét érezni fogják a benzinár-változás hatásait már holnaptól.
A benzinár-változás legfrissebb fejleményeiről a holtankoljak.hu számolt be. A gázolaj és a benzin nagykereskedelmi ára is emelkedik 2025. augusztus 26-án, pénteken.
Benzinár-változás
Holnaptól tovább emelkednek az üzemanyagárak Magyarországon – derül ki a holtankoljak.hu friss adataiból. A nagykereskedelmi árak jelentős emelkedése miatt a 95-ös benzin és a gázolaj is emelkedni fog a hazai töltőállomásokon.
A változás értelmében a benzin ára bruttó 2 forinttal, a gázolaj 3 forinttal emelkedik literenként. Az áremelkedés keddtől, azaz 2025. augusztus 26-tól lép életbe, így érdemes lehet a tankolást a mai napra időzíteni.
Mai napon (2025.07.10-én) az alábbi átlagárakkal találkozhatunk a kutakon:
- 95-ös benzin: 581 Ft/liter
- Gázolaj: 588 Ft/liter
A bejelentett emeléssel a benzin ára 583 Ft/literre, a gázolaj 601 forintra emelkedhet.
Forrás: holtankoljak.hu
A legfrissebb hazai üzemanyagárakról és azok alakulásáról érdemes folyamatosan tájékozódni a holtankoljak.hu oldalon, ahol településenként – például Dunaújváros esetében is – megtekinthetők az aktuális töltőállomási árak.