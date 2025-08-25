augusztus 25., hétfő

Árak

1 órája

Hatszáz fölé csúszhat a gázolaj ára

Címkék#forintra#benzinárváltozás#nyersolaj

Péntektől újra emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára, ami várhatóan a kútárakban is megjelenik. A magyar autósok ismét érezni fogják a benzinár-változás hatásait már holnaptól.

Duol.hu

A benzinár-változás legfrissebb fejleményeiről a holtankoljak.hu számolt be. A gázolaj és a benzin nagykereskedelmi ára is emelkedik 2025. augusztus 26-án, pénteken.

Benzinár-változás
Benzinár-változás a kutakon. Az üzemenyag ára emelkedni fog!
Fotó: Archív / MW

Benzinár-változás

Holnaptól tovább emelkednek az üzemanyagárak Magyarországon – derül ki a holtankoljak.hu friss adataiból. A nagykereskedelmi árak jelentős emelkedése miatt a 95-ös benzin és a gázolaj is emelkedni fog a hazai töltőállomásokon.

A változás értelmében a benzin ára bruttó 2 forinttal, a gázolaj 3 forinttal emelkedik literenként. Az áremelkedés keddtől, azaz 2025. augusztus 26-tól lép életbe, így érdemes lehet a tankolást a mai napra időzíteni.

Mai napon (2025.07.10-én) az alábbi átlagárakkal találkozhatunk a kutakon:

  • 95-ös benzin: 581 Ft/liter
  • Gázolaj: 588 Ft/liter

A bejelentett emeléssel a benzin ára 583 Ft/literre, a gázolaj 601 forintra emelkedhet.

Forrás: holtankoljak.hu

A legfrissebb hazai üzemanyagárakról és azok alakulásáról érdemes folyamatosan tájékozódni a holtankoljak.hu oldalon, ahol településenként – például Dunaújváros esetében is – megtekinthetők az aktuális töltőállomási árak.

 

