Kisapostagi Beach Party: ahol a Duna partja Hawaii-t idézte (képgalériával, videóval)

A forró napsütést nem is lehet kellemesebb helyen elviselni, mint a vízpart mellett. A Kisapostagi Ifjúsági Klub szervezésében létrejött hétvégi Beach Party-ra klasszikusan mondva szinte minden hely elkelt a Kisapostag-Baracs határán lévő Duna-parton. Családok, barátok, civil egyesületek bontottak napernyőt, hogy egy kellemes nyári napot töltsenek el.

A Kisapostagi Ifjúsági Klub szervezésében valósult meg a Beach Party

Fotó: Horváth László - duol.hu

Beach Party a Dunánál

A hely kiváló adottságokkal rendelkezik, hiszen nem csak a remek strandkörnyezet kényeztette a résztvevőket, de több kereskedelmi egység is kitelepült, valamint különböző strand- és vízisportok kipróbálására, gyakorlására is lehetőség volt. A fő szervezőt, Vadász Bence Mátét kérdeztük társai körében, honnan jött az ötlet?

– Három évvel ezelőtt felvetődött az ötlet, hogy itt van egy gyönyörű Duna-parti szakasz, amit nem használunk ki igazán. Akkor még ez a Bárka Beach dolog sem épült ki ennyire. Azóta viszont hatalmas változáson ment át ez a hely. Egy szenzációs helyszínen vagyunk. Gondoltuk, vannak olyan programok, amiket nehezebb a hétköznapokba beilleszteni, így évente egyszer a nyári környezetet kihasználva megszervezhetünk egy Beach-Party rendezvényt. Tavaly ugyan az árvíz megakadályozott bennünket, de tanulva belőle, az idén augusztusra toltuk. Szerintünk Magyarország legszebb részén lakunk. Elvileg az ország leghosszabb sóderes partja is. Miért ne használnánk ki? Fiatalok vagyunk, bulizunk itt ezen a csodálatos partszakaszon, és élvezzük együtt a nyarat, hiszen erről szól ez az évszak!

– Mai programok?

– Sportprogramokkal indítunk. A kreatívabbak, illetve a kisebbek számára homokvárépítő verseny lesz, továbbá számos népszerű strandprogramon is részt vehetnek a vállalkozó kedvűek.

Sokan érkeztek családostul

Fotó: Horváth László - duol.hu

A fiatalok után Nagy Attila Kisapostag polgármestere ajánlotta fel, hogy a vízről is megmutatja nekünk a Duna-part szépségeit, érdekességeit.

– Sokkal barátságosabb arcát mutatja a Duna, mint az árvíz idején. Érdekességként, az árvíz előtti hetekben megrendezett halászléfőző versenyünk idején hasonló vízállást láthattunk. Ahol most az emberek békésen és boldogságban ülnek, ott félméteres víz volt. Szintén említésre méltó a túlsó oldalon található, a kisapostagiak által csak Sárosnak nevezett holt ág. Ez a hely egy horgászparadicsom. Az alacsony vízállásnál holt ág, magasabbnál átfolyással rendelkezik. Komoly élővilág van benne. A visszaemlékezések szerint a régi világban a zöldár után behajtották a szigetre az állatokat és rideg tartásban voltak, amíg lehetett. Nagyon jól megvoltak itt az állatok – hallottuk a különleges történetet Nagy Attilától.