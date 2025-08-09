Amikor a falunap a nemzeti összetartozás ünnepe is - képgalériával és videóval

Az országoknak határa van, de a nemzetnek nincs – mondta az összefogásról Varga Gábor országgyűlési képviselő a pénteki ünnepségen. Ebben az évben is különleges és ünnepi hangulatban kezdődött a Baracsi Falunap rendezvénysorozata.

Várai Róbert Baracs polgármestere és Lőrincz Csaba Szentegyháza polgármestere aláírja a húszéves kapcsolat megerősítését a Baracsi Falunapon

Fotó: Horváth László - duol.hu

Programok a Baracsi Falunapon

Augusztus 8-án, pénteken a Vezér parkban 15.30-tól Most és mindörökké címmel zenés interaktív gyermekelőadást láthattak az érdeklődők. 16.30 órától Baracs testvér-településének, az Erdélyből érkezett Szentegyházai Gold Band Zenekar játéka szórakoztatta a közönséget. 18 órai kezdettel ünnepi pillanatok következtek, melyben először A Baracsi Vadalmafa Dalkör adott műsort, majd Várai Róbert Baracs polgármestere és Lőrincz Csaba Szentegyháza polgármestere ünnepélyes keretek között erősítette meg a húszéves testvér-települési kapcsolatot. A megerősítő nyilatkozatban felvezetőjében az alábbiak olvashatóak.

„Baracs (Magyarország) és Szentegyháza (Románia – Erdély) települések ezen okmánnyal megerősítjük a 2005. évben aláírt Testvér-települési Alapítólevelünket. Mindezt tesszük az elmúlt húsz év tapasztalata alapján, mert a sokszínű társadalmi és baráti kapcsolatok, az akkori megállapodás, élő együttműködéssé fejlődött településeink között. Az alapítólevél megújításával kívánjuk kapcsolatainkat ápolni, megőrizni és továbbfejleszteni, valamint a két ország és Európa népei közötti barátságot elmélyíteni.”