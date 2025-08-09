17 órája
Amikor a falunap a nemzeti összetartozás ünnepe is - képgalériával és videóval
Húszéves testvér-települési kapcsolatot erősítettek meg a Baracsi Falunap nyitányán.
Az országoknak határa van, de a nemzetnek nincs – mondta az összefogásról Varga Gábor országgyűlési képviselő a pénteki ünnepségen. Ebben az évben is különleges és ünnepi hangulatban kezdődött a Baracsi Falunap rendezvénysorozata.
Programok a Baracsi Falunapon
Augusztus 8-án, pénteken a Vezér parkban 15.30-tól Most és mindörökké címmel zenés interaktív gyermekelőadást láthattak az érdeklődők. 16.30 órától Baracs testvér-településének, az Erdélyből érkezett Szentegyházai Gold Band Zenekar játéka szórakoztatta a közönséget. 18 órai kezdettel ünnepi pillanatok következtek, melyben először A Baracsi Vadalmafa Dalkör adott műsort, majd Várai Róbert Baracs polgármestere és Lőrincz Csaba Szentegyháza polgármestere ünnepélyes keretek között erősítette meg a húszéves testvér-települési kapcsolatot. A megerősítő nyilatkozatban felvezetőjében az alábbiak olvashatóak.
„Baracs (Magyarország) és Szentegyháza (Románia – Erdély) települések ezen okmánnyal megerősítjük a 2005. évben aláírt Testvér-települési Alapítólevelünket. Mindezt tesszük az elmúlt húsz év tapasztalata alapján, mert a sokszínű társadalmi és baráti kapcsolatok, az akkori megállapodás, élő együttműködéssé fejlődött településeink között. Az alapítólevél megújításával kívánjuk kapcsolatainkat ápolni, megőrizni és továbbfejleszteni, valamint a két ország és Európa népei közötti barátságot elmélyíteni.”
Baracs és Szentegyháza – 20 év összhangFotók: Horváth László
A nyilatkozat tartalmát erősítette meg kérdésünkre Szentegyháza polgármestere Lőrincz Csaba.
– Baracson nem csak jól, hanem otthon érezzük magunkat, annyi baráti szeretetet kapunk. A kapcsolataink is elég régiek ehhez. A polgármesterek személyétől, a politikától is független a mi kapcsolatunk, és talán ettől is másabb, mint egyéb testvér-városi kapcsolat.
– Kibővített csapattal érkeztek, a Gold Band Zenekarral
– Ez is a kapcsolatból alakult ki. Gondoltuk, akkor gyertek el, zenéljetek egyet. Jó idő van, mindenki lazán tud szórakozni és másabb körülmények között tölthetjük az időt együtt. Ezek a találkozások sokkal többet adnak a közös jövőnkhöz – hallottuk Lőrincz Csabától.
Varga Gábor a térség országgyűlési képviselője rendszeresen részt vesz a települések közösségi ünnepein, falunapjain. A rendezvények fontosságáról a nemzeti összefogásról így nyilatkozott lapunknak.
– Nem csak érezni, de szinte tapintani lehet a nemzeti összefogást a falunapon, hiszen 2010 óta tudatos nemzetépítés folyik, ahol kimondtuk: Az országoknak határa van, de a nemzetnek nincs! Ezek a napok, amikor két testvér-település meglátogatja egymást és ez mindegy, hogy most Baracs megy el Szentegyházára, vagy Szentegyháza jön el Baracsra, akkor egy olyan mély kapcsolatrendszer alakul ki, ami ténylegesen a határokon ível át.
A folytatásban Várai Róbert Baracs polgármestere tartott köszöntőt, benne történelmi ismertetőt a település és Baracs vezér lehetséges kapcsolatáról, a Baracs vezér szobor és a Vezér park létrejöttéről. Az ünnepi pillanatok a Székely Himnusz eléneklésével és vendéglátással zárultak. A folytatásban a Boeing Boeing című végjátékot láthatták az ünneplők.