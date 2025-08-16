augusztus 16., szombat

Ünnepi pillanatok

50 perce

Elismerés a közösségért végzett munkáért – díjátadó Baracson

Címkék#baracsi falunap#Baracs Község#díjátadó

Fontos mozzanat a falunapok eseményeinek a közösségi elismerések átadása. Így volt ez az idei Baracsi Falunapon is.

Horváth László
Elismerés a közösségért végzett munkáért – díjátadó Baracson

Volman Ferenc, Joós-Vámos Zsanett és Szalai-Koncz Mária a Baracs Községért kitüntető címet vehette át a Baracsi Falunapon

Fotó: Horváth László - duol.hu

A Baracsi Falunap szombati napján 17.30-tól ünnepi műsor vette kezdetét, melyben először a Baracsi Vadalmafa Dalkört hallhattuk, majd Czuppon Péter néptáncosainak fergeteges előadásának tapsolhattunk. Az ünnepi díjátadások előtt Várai Róbert, Baracs polgármestere köszöntötte a falunapi résztvevőket. A köszöntő után a közösségi elismerések átadása következett.

Baracsi Falunap
Volman Ferenc nemzetközi malomjáték versenyeken öregbíti Baracs jó hírnevét - őt is kitüntették a Baracsi Falunapon
Fotó: Horváth László - duol.hu

Kitüntetések a Baracsi Falunapon

Volman Ferenc a sport világából, annak is a gondolkodó, kombinatív sport szekciójából érkezett. Sportteljesítménye: nyolcszoros Európa-bajnoki érem, számos nemzetközi versenyen dobogós helyezés. A versenyeken Baracs község hírét viszi Európa szerte a helyi ifjúságnak nagyszerű példát mutatva. A település programjainak állandó résztvevője, ott van a gyermeknapon, a nyári táborokon is, tanítva a fiatalokat és mindazokat, akikből nem veszett ki a játékos kedv. A felkéréseknek mindig önzetlenül eleget tesz. Szakmai elismertségét mutatja, hogy ő volt a 2024-ben megjelent, Takács Gábor által írt Malomstratégia című könyv szakmai lektora.

Eredményei: Európa bajnokság: 1. hely 2025, 2. hely 2017, 2024, 3. hely 2015 2016 2018 2019, 7. hely 2023, Nemzetközi malommesteri cím 2020, Nemzetközi nagymesteri cím 2024, Bayerwald cup: 1. hely 2017, 3. hely 2015, 2016, 5. hely 2018, 2019, Magyar bajnokság: 1. hely 2022 2024, 2. hely 2021, 2023. Parázska kupa: 1. hely 2023, 2. hely 2024. Svájci bajnokság: 3. hely 2017. MMK malomkupa: 1. hely 2017. Csapat páros mérkőzés Erdélyben: 1 hely 2018.Összesített játékstatisztika: 792 mérkőzés alatt 519 győzelem, 260 döntetlen, 13 vereség.

A malom sportban aktív és eredményes megjelenésein természetesen lakóhelye, Baracs település hírnevét is öregbíti szerte Európában. Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Baracs Községért kitüntető címben részesíti Volman Ferencet.

Megható pillanatok a díjak átadásánál. Joós-Vámos Zsanett veszi át a virágcsokrot és a kitüntetést Fehérvári József alpolgármestertől 
Fotó: Horváth László - duol.hu

Joós-Vámos Zsanett

Joós-Vámos Zsanett azok közé tartozik, akik csendben a háttérbe húzódva, ám annál elkötelezettebben dolgoznak közösségünkért. Bár neve nem mindig kerül reflektorfénybe, munkája mégis nélkülözhetetlen iskolánk fejlődése szempontjából.

Mint ismert, az iskolai fejlesztések lehetőségei korlátozottak a tankerületi kereteken belül, ám kitüntetettünk kitartó és rendíthetetlen munkájának köszönhetően számos pályázat révén sikerült előrelépnünk. Rendszeresen figyeli a pályázati kiírásokat, és akkor is megírja, beadja azokat, ha csak az utolsó pillanatban értesül róluk nem sajnálva az időt, akár éjszakába nyúlóan is dolgozik a siker érdekében. Egy pályázat megvalósítása azonban nem áll meg a beadásnál megvalósítás, az elszámolás, a kivitelezés koordinálása, az árajánlatok bekérése és az adminisztratív feladatok is mind-mind hatalmas energiát igényelnek, melyet Zsanett rendkívüli szorgalommal és kitartással vállal magára. Emellett minden, az iskola javát szolgáló rendezvényen aktívan részt vesz, legyen szó szervezésről, lebonyolításról vagy háttérmunkáról.

3 éven keresztül látta el a Szülői Munkaközösség elnöke címmel járó kicsit sem kevés feladatot. A szülők összefogásán kívül rendszeres és jó kapcsolatot ápolt és tartott fent az iskolai pedagógusokkal is. Irányítása alatt több jótékonysági eseményen tudott a szülői munkaközösség pénzt gyűjteni gyermekeink és az iskola javára.

A Baracs Oktatásáért Alapítvány elnökeként mindent elkövet a felmerülő lehetőségek megragadása érdekében. Olyan típusú ember, akinek lelkesedésé könnyen átterjed környezetére, erőt, energiát adva másoknak is. Munkájával nemcsak az iskolát, de a teljes közösséget szolgálja - és ezzel a gyermekek, a pedagógusok, a szülők, és önkormányzatunk nevében is köszönetünket fejezzük ki.

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Baracs Községért kitüntető címben részesítette Joós-Vámos Zsanettet.

Fotó: Horváth László - duol.hu

Szalai-Koncz Mária

Szalai-Koncz Mária nem a falunkban él, de majd két évtizede jár hozzánk hétről hétre. Munkája a lélek-emelés, ami a zenén, az emberi énekhangon keresztül valósul meg. A Baracsi Barátság Nyugdíjas Egyesület dalköre, mai nevén a Vadalmafa Dalkör vezetője, szeretett tanára immár 17 éve. Szakmai tapasztalatából és alaposságából eredően mindig az alkalomhoz illő dalcsokorral készíti fel a dalkört. Mindezt komoly szakmaisággal, szigorúsággal, valamint a tagok és a zene iránti nagy szeretettel teszi. Tevékenysége kapcsán rengeteg fellépésben és élményben volt része az Egyesület és a Dalkör tagjainak. Számos megmérettetésen értek el nagyszerű eredményeket, és sok baráti találkozón is részt vesznek az év minden időszakában. Például a KOTA által kiírt országos népzenei minősítőn többször is szerepelt a Népdalkör, ahol ezüst, majd arany, 2019-ben pedig Aranypáva minősítéssel tért haza a csapat.

Igyekszik minden meghívásnak eleget tenni, jártak Székesfehérváron, Sárosdon, Nagyvenyimen, Szabadegyházán, Dunavecsén, Solton, Dunaújvárosban, Kisapostagon Rácalmáson, Hantoson, településeken is. Ezen fellépések Baracs község hírnevét öregbítették. Önkormányzati rendezvények állandó résztvevője és színesítője a Vadalmafa Népdalkör, legyen az állami ünnep, vagy bármely önkormányzati rendezvény: koszorúzás, Összetartozás napja, Aratási ünnep, Advent, Karácsonyi ünnep, vagy jótékonysági rendezvény. Segítőkészségével, nagyszerű munkájával hozzájárult ahhoz a sok-sok programhoz, közösségi rendezvény sikeréhez, melyek az elmúlt évtizedekben megvalósultak, maradandó élményt szerezve Baracs község lakóinak.

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Baracs Községért kitüntető címben részesíti Szalai-Koncz Máriát.

Baracsi Falunap 2025

Fotók: Horváth László

 

