Elismerés a közösségért végzett munkáért – díjátadó Baracson

Mint ismert, az iskolai fejlesztések lehetőségei korlátozottak a tankerületi kereteken belül, ám kitüntetettünk kitartó és rendíthetetlen munkájának köszönhetően számos pályázat révén sikerült előrelépnünk. Rendszeresen figyeli a pályázati kiírásokat, és akkor is megírja, beadja azokat, ha csak az utolsó pillanatban értesül róluk nem sajnálva az időt, akár éjszakába nyúlóan is dolgozik a siker érdekében. Egy pályázat megvalósítása azonban nem áll meg a beadásnál megvalósítás, az elszámolás, a kivitelezés koordinálása, az árajánlatok bekérése és az adminisztratív feladatok is mind-mind hatalmas energiát igényelnek, melyet Zsanett rendkívüli szorgalommal és kitartással vállal magára. Emellett minden, az iskola javát szolgáló rendezvényen aktívan részt vesz, legyen szó szervezésről, lebonyolításról vagy háttérmunkáról.

3 éven keresztül látta el a Szülői Munkaközösség elnöke címmel járó kicsit sem kevés feladatot. A szülők összefogásán kívül rendszeres és jó kapcsolatot ápolt és tartott fent az iskolai pedagógusokkal is. Irányítása alatt több jótékonysági eseményen tudott a szülői munkaközösség pénzt gyűjteni gyermekeink és az iskola javára.

A Baracs Oktatásáért Alapítvány elnökeként mindent elkövet a felmerülő lehetőségek megragadása érdekében. Olyan típusú ember, akinek lelkesedésé könnyen átterjed környezetére, erőt, energiát adva másoknak is. Munkájával nemcsak az iskolát, de a teljes közösséget szolgálja - és ezzel a gyermekek, a pedagógusok, a szülők, és önkormányzatunk nevében is köszönetünket fejezzük ki.

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Baracs Községért kitüntető címben részesítette Joós-Vámos Zsanettet.

Fotó: Horváth László - duol.hu

Szalai-Koncz Mária

Szalai-Koncz Mária nem a falunkban él, de majd két évtizede jár hozzánk hétről hétre. Munkája a lélek-emelés, ami a zenén, az emberi énekhangon keresztül valósul meg. A Baracsi Barátság Nyugdíjas Egyesület dalköre, mai nevén a Vadalmafa Dalkör vezetője, szeretett tanára immár 17 éve. Szakmai tapasztalatából és alaposságából eredően mindig az alkalomhoz illő dalcsokorral készíti fel a dalkört. Mindezt komoly szakmaisággal, szigorúsággal, valamint a tagok és a zene iránti nagy szeretettel teszi. Tevékenysége kapcsán rengeteg fellépésben és élményben volt része az Egyesület és a Dalkör tagjainak. Számos megmérettetésen értek el nagyszerű eredményeket, és sok baráti találkozón is részt vesznek az év minden időszakában. Például a KOTA által kiírt országos népzenei minősítőn többször is szerepelt a Népdalkör, ahol ezüst, majd arany, 2019-ben pedig Aranypáva minősítéssel tért haza a csapat.