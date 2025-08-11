Caramel és Nótár Mary fergeteges bulit csináltak Baracson - képgalériával, videóval

A gyerekek örömével kezdődött a Baracsi Falunap szombati programkavalkádja. A baracsi önkéntes tűzoltók hab-partija tökéletesen hozta az alaphangulatot a falunapi műsorokhoz. A folytatásban 15 órakor Nótár Mary szinte felrobbantotta a színpadot. Népszerű nótáira még a napon is táncra perdültek a nézők.

Nótár Mary fellépése a Baracsi Falunapon

Fotó: Horváth László - duol.hu

A folytatásban sem lehetett unatkozni a Baracsi Falunapon

15.30-tól viszont már újra a kisebbeknek szólt a program. A Kámfor Bábszínház interaktív eladása szórakoztatta a fiatalokat. Egy óra múlva ismét zenei darab következett. Ezúttal Varga Feri és Balássy Betti dalolt a falunapi vendégeknek. 17.30-tól ünnepi műsor vette kezdetét, melyben először a Baracsi Vadalmafa Dalkört hallhattuk, majd Czuppon Péter néptáncosainak fergeteges előadásának tapsolhattunk. Az ünnepi díjátadások előtt Várai Róbert, Baracs polgármestere köszöntötte a falunapi résztvevőket. Beszédében kiemelést kapott, hogy a falunap nem csak egy szórakozási lehetőség, hanem egyben a demokrácia ünnepe is. Ez az az időszak, amikor kötetlen formában adódik lehetőség régnemlátott barátainkkal, ismerőseinkkel beszélgetni. Ezután az elmúlt egy év önkormányzati tevékenységéről hallhattunk néhány gondolatot, köztük több pályázati eseményről, várható fejlesztésekről. Szó esett a Duna-parti részek ivóvíz problémájáról is, valamint a globális vízhiány, a klímaváltozás Baracsot érintő hatásairól. Információt kaptunk a helyi egészségügyi ellátás, intézmények szerencsés meglétéről, sportról, kultúráról, civil szervezetekről. A többség élete rendben van, Baracson most jólét van – kapott hangsúlyt a beszédben.

Átadták a közösségi kitüntetéseket is

Fotó: Horváth László - duol.hu

A köszöntő után a közösségi elismerések átadása és a Virágos Baracsért verseny eredményeinek ismertetése következett. Baracs Községért kitüntető címet vehetett át Volman Ferenc a malomjáték nemzetközi mestere, Európa bajnoka, Joós-Vámos Zsanett a Baracs Oktatásáért Alapítvány elnöke, valamint Szalai-Koncz Mária a Baracsi Nyugdíjas Egyesület dalkörének, a Vadalmafa Dalkörnek a vezetője. Az Év Polgárőre kitüntetésben részesült Udvardi Attila. Év Tűzoltója kitűntetést kapott Támadó Richárd. Virágos Baracsért elismerő oklevélben részesültek: Nagyné Kis Erzsébet. Hortyi Lászlóné és Möszmer Antal, Sipos Andrásné és Sipos András, Kovács Anikó és Szedresi Csaba, Simon Magdolna és Darnai József, Boldizsár Gyuláné és Gyula, Berzai Zsuzsanna és Győri Mihály, Léner Judit és Balla Tamás, Márhoffer Csaba, Győri Ildikó és Lendvai József.