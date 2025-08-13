augusztus 13., szerda

Halálos ütközés

22 perce

Vizsgálják: egy részeg orvos lehet a fiatal mentőtiszt és férje tragédiájának okozója

Címkék#tragédia#baleset#Tények#Szigeti Barbara#házaspár#Soponya#Kisláng

Péntek este tragikus baleset történt a Soponya és Kisláng közötti úton, amely során egy fiatal házaspár vesztette életét.

Duol.hu

Szigeti Barbara mentőtiszt férjével együtt tartott hazafelé az enyingi állomásról, amikor autójuk frontálisan ütközött egy Audi terepjáróval. A tragikus balesetben a fiatal pár életét vesztette. Az elhunytak barátnője a TV2 Tényeknek megtörten nyilatkozott – írta társlapunk a feol.hu.

baleset
A baleset helyszínén, Kisláng és Soponya között, szombaton és vasárnap is gyertyákat gyújtottak az emlékükre.
Forrás: TV2/Tények

Új részletek a baleset hátteréről

Azóta újabb részletek derültek ki, a rendőrség pedig büntetőeljárás keretében vizsgálja az esetet. A TV2 Tények szerint Szigeti Barbara mentőtiszt az enyingi állomásról tartott hazafelé, ő vezette a Suzukit, és frontálisan ütköztek egy Audi terepjáróval. A Tények riportjában elhangzott az is, hogy a terepjárót egy 59 éves orvos vezette, akiről a helyiek azt mondták, gyakran száguldozott és ittas állapotban vezetett, ezért hagyta el a felesége is. A Tények úgy tudja, hogy az orvos ittas volt és átsodródott a szemközti sávba, ami miatt Barbara elrántotta a kormányt, de az ütközést nem tudta elkerülni. Gyászol az elhunytak családja, ismerősei és kollégái. Az Országos Mentőszolgálat és a székesfehérvári Szent György Kórház is megrendült. A fiatal pár három éve költözött Csőszre, ahol új házuk építésén dolgoztak, és családot szerettek volna alapítani. Barátnőjük szerint Barbara mindig fegyelmezetten vezetett, így senki sem érti a tragédiát. A baleset helyszínén mécsesek és virágok emlékeztetnek a tragédiára.

Teljes cikk itt olvasható.

 

